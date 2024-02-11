8 ملايين دينار لتنفيذ 3 مشاريع بالمطار

(MENAFN
- Al-Anbaa) وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع شركة ليوناردو الألمانية لتنفيذ 3 مشاريع تختص بتركيب وتشغيل وتقديم خدمات التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني في مطار الكويت الدولي بـ 8 ملايين دينار، أي نحو 25.9 مليون دولار، وتولى توقيع العقد من الجانب الكويتي المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي ومن الشركة الألمانية المدير التنفيذي ماوريتسيو دي متري. وقال الجلوي لـ «كونا» عقب توقيع العقد إن المشروع يهدف إلى توفير نظام بيانات حالة الطقس في المطار مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة الجوية، وتبلغ مدته 913 يوما للمشروعين الأول والثاني و730 يوما للمشروع الثالث تليها أربع سنوات (ضمان وصيانة). من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي إن المشروع عبارة عن مجموعة من الأنظمة تتكون من نظام قياس سرعة الرياح القاطعة ونظام كشف الاضطرابات الجوية في مراحل الهبوط الأخيرة، مبينا أن المشروع الأول عبارة عن نظام الإنذار المبكر لقص الرياح والمشروع الثاني نظام الكشف عن الاضطرابات الموجهة لمهبط الطائرات مع الاستشارات، في حين أن الثالث عبارة عن نظام شبكة رادار الطقس دوبلر المدمجة.
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