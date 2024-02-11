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8 ملايين دينار لتنفيذ 3 مشاريع بالمطار

2/11/2024 11:25:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وقعت الإدارة العامة للطيران المدني عقدا مع شركة ليوناردو الألمانية لتنفيذ 3 مشاريع تختص ‎بتركيب وتشغيل وتقديم خدمات ‎التدريب والضمان والصيانة والدعم الفني في مطار الكويت الدولي بـ 8 ملايين دينار، أي نحو 25.9 مليون دولار، وتولى توقيع العقد من الجانب الكويتي المدير العام للطيران المدني بالتكليف عماد الجلوي ومن الشركة الألمانية المدير التنفيذي ماوريتسيو دي متري. وقال الجلوي لـ «كونا» عقب توقيع العقد إن المشروع يهدف إلى توفير نظام بيانات حالة الطقس في المطار مما يوفر أقصى درجات الأمن والسلامة للملاحة ‏الجوية، وتبلغ مدته 913 يوما للمشروعين الأول والثاني و730 يوما للمشروع الثالث تليها أربع سنوات (ضمان وصيانة). من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون التخطيط والمشاريع سعد العتيبي إن المشروع عبارة عن مجموعة من الأنظمة تتكون من نظام قياس سرعة الرياح القاطعة ونظام كشف الاضطرابات الجوية في مراحل الهبوط ‏الأخيرة، مبينا أن المشروع الأول عبارة عن نظام الإنذار المبكر ‏لقص الرياح والمشروع الثاني نظام الكشف عن الاضطرابات الموجهة لمهبط ‏الطائرات مع الاستشارات، ‏في حين أن الثالث عبارة عن نظام شبكة رادار الطقس دوبلر المدمجة.

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