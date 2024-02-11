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بالفيديو.. ((الرسالة الإنسانية)) نظّمت يوماً ترفيهياً لمنتسبيها

2/11/2024 11:25:46 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
نظّمت جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية «يوما ترفيهيا» لأعضائها ومنتسبيها، بالتعاون والتنسيق مع النادي الدولي الكويتي للسيارات، بحضور رئيس الجمعية عماد جواد بوخمسين وأمين سر الجمعية أحمد القلاف والرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عيسى الفيلكاوي وعائلات أعضاء ومنتسبي الجمعية من كل الفئات العمرية ومن الجنسين.
وقال أمين سر جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية أحمد القلاف: «تشرفنا بتنظيم يوم ترفيهي لمنتسبي الجمعية وعائلاتهم بالتنسيق مع النادي الكويتي للسيارات»، موضحا أن هذه البادرة تبناها رئيس مجلس الإدارة عماد جواد بوخمسين الذي بدوره أبدى اهتمامه وحرصه على المشاركة في هذا اليوم، حيث شهدت الفعالية منافسات في سباق السيارات بين أعضاء الجمعية والمنتسبين.
وأضاف: رأينا الألفة وتجمع أهالي أعضاء ومنتسبي الجمعية في اجواء مناسبة، مؤكدا ان الجمعية حرصت على التنظيم انطلاقا من اهدافها الرامية نحو العمل في تقديم الافضل لمنتسبي ومحبي الرسالة الإنسانية الوطنية.
وأعرب القلاف عن شكره لأعضاء النادي الدولي الكويتي للسيارات على التعاون وللرئيس التنفيذي للنادي عيسى الفيلكاوي على الدور والتنظيم، والشكر موصول لرئيس الجمعية الاخ عماد بوخمسين، مشيرا إلى أن الجمعية مستمرة بتقديم الافضل لإعضاء الجمعية من خلال تنظيم الفعاليات والانشطة المتنوعة.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للنادي الدولي الكويتي للسيارات عضو مجلس إدارة جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية عيسى الفيلكاوي، ان اسرة النادي الدولي لسيارات الكارتنغ بالتعاون مع جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، قامتا بيوم ترفيهي لاعضاء الجمعية بهدف تعزيز التواصل بين الأعضاء وتناول المواضيع ذات الصلة في رياضة السيارات والدراجات.
وأوضح أن أعضاء الجمعية حضروا سباق «الفورمولا 4» الذي اقيم في الحلبة الرئيسية بمدينة الكويت لرياضة المحركات، حيث الاستمتاع بالمنافسة والتشويق ثم بعد ذلك تم الانتقال إلى حلبة الكارتنغ في مدينة الكويت للمحركات، إذ قاد أعضاء الجمعية هذا النوع من السيارات وقاموا بجولة داخل الحلبة.
وأكد الفيلكاوي ان تجمع الأعضاء ناجح في كل المقاييس، حيث حضره الكثير من الاسر ومنتسبي الجمعية، مضيفا: كما شرفنا حضور رئيس الجمعية رئيس النادي الدولي للسيارات عماد بوخمسين في اجواء ترفيهية مميزة.
بدورها، وصفت شروق الهزاع مديرة العلاقات والتسويق في شركة وربة للتأمين، اجواء الفعالية بالروعة، مشيرة إلى انه يوم ترفيهي ممتع لاسيما بمشاركة الأهالي، مؤكدة أنها تشجع على هذا الفعاليات الترفيهية الهادفة إلى تعزيز الألفة والتواصل بين أعضاء ومنتسبي جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية.

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