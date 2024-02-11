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فعالية وطنية لـ ((هواة المشي))

2/11/2024 11:25:23 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نظمت رابطة هواة المشي فعالية العام الجديد للمشي السريع المقامة لرواد المشي السريع والمعتادة سنويا في بداية كل عام، وذلك في مستهل شهر فبراير شهر الاحتفالات بأعياد الكويت الوطنية، وتخليدا لاسم مؤسس رابطة هواة المشي المرحوم د. عبدالرحمن العوضي.
وشارك في الفعالية أشخاص من ذوي الأعمار المختلفة، وكان حكم الفعالية الرئيسي ممدوح سريع.
وقال منسق الفعالية م.محمود صبري ان نظام اعتماد الفائزين الاوائل كان بنظام النقاط المحتسبة لكل مشارك والتي اعتمدت بمجملها على مجموعة من العناصر المختلفة مثل عمر المشارك وأولوية ترتيبه بنهاية المسافة ومدى الالتزام بالمسار المحدد وتكنيك المشي وآخر تصنيف له.
وأضاف أن رابطة «هواة المشي» تحرص على تنظيم تلك الفعاليات السنوية للحفاظ على ثقافة رياضة المشي التنافسي بالكويت وتكريم رواده من آن إلى آخر مع استذكار الراحلين منهم، وحرصت اللجنة في فعالية هذا العام على تكريم عميد المشائين جابر عبدالرحمن (81 عاما) وحكام الفعالية، وفي مقدمتهم كابتن صابرين خالد (محكمة فئة السيدات).
كما تم تكريم الفائزين الاوائل على الفعالية، حيث فاز علاء الدين المهدى بالمركز الأول برصيد 86 نقطة، وجاء جاه ابراهيم بالمركز الثاني برصيد 65.25 نقطة، وسالم سيد بالمركز الثالث برصيد 65 نقطة، وياسر الشيمي رابعا برصيد 63.5 نقطة.
وفي فئة السيدات جاءت اسماء عبدالرحمن بالمركز الأول يليها الكويتية وحيدة مبارك بالمركز الثاني كما شاركت البطلة الأردنية الدولية سناء بدرانه بشكل شرفي بالفعالية والمشاءه الكويتية نادية المسباح.‏

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