Monday, 12 February 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ختام بطولة ((قوة الرمي)) بالكويت

2/11/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اختتمت فعاليات البطولة المفتوحة لرياضات قوة الرمي في نسختها الثانية، والتي استضافتها الكويت للمرة الثانية بمجمع الأرينا مول خلال الفترة من 25 حتى 27 يناير الماضي بإشراف الاتحاد العربي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس، وبتنظيم من د.إسماعيل رضوان، حيث كانت عرسا رياضيا جمع فرسانا وأبطالا يمثلون 4 دول.
وقد حققت البحرين المركز الأول، فيما جاءت الكويت ثانية ومصر ثالثة والأردن رابعة، كما حصد اللاعب سيف هاني ميداليتين، ذهبية وبرونزية.
وقد حضر البطولة كل من رئيس الاتحاد البحريني وعضو الاتحاد العربي سيد ياسين على رأس الوفد البحريني لقوة الرمي الرسمي وعدد من الرياضيين والفنانين والمشاهير من الكويت ومصر منهم أحمد النجار ودعاء نصر وبطل العالم علاء سيالة وجمهور مشجع للفرسان والأبطال.
وخلال البطولة تم الإعلان عن الدورة التدريبية واختبار الترقيات والدرجات التي سيجريها وبحضور رئيس الاتحادين الدولي والعربي لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس البروفيسور د.وليد قصاص.

MENAFN11022024000130011022ID1107839348

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث