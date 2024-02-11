Monday, 12 February 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انطلاق دوري كرة بنك وربة للمرحلة الثانوية

2/11/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق في التاسعة من صباح اليوم على الملاعب الفرعية لستاد جابر الدولي منافسات دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية 2023-2024 والذي ينظمه الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 6 مناطق تعليمية بجانب الإدارة العامة للتعليم الخاص ضمن خطة الاستراتيجية للاتحاد مواهبنا في مدارسنا 2021-2026 حيث سيلتقي ضمن منافسات المجموعة الثانية منطقة الفروانية مع منطقة الجهراء يعقبها في العاشرة مواجهة منطقة الأحمد التعليمية مع منطقة حولي ضمن المجموعة الأولى، وكانت القرعة قد ضمت في المجموعة الأولى كلا من: الأحمدي وحولي ومبارك الكبير، بينما جاءت الفروانية والجهراء والتعليم الخاص والعاصمة في المجموعة الثانية.
من جانبه، أكد مشرف عام دوري بنك وربة للمرحلة الثانوية د.علي الضاحي إن اللجنة الفنية انتهت من كل الأمور لانطلاق الدوري الذي يمثل المتنفس لطلاب المرحلة الثانوية للكشف عن مواهبهم من أجل دعمهم. وقال: تم إجراء التصفيات التمهيدية في كل المناطق لاختيار أفضل العناصر لتمثيل المناطق من خلال الأجهزة الفنية والإدارية للمناطق التعليمية.
وعلى الجانب ضمن منافسات الجولة الختامية للأدوار التمهيدية لدوري بنك وربة لكرة السلة للمرحلة الثانوية الذي يقام على صالة جامعة الخليج، تقام اليوم 3 مواجهات، حيث يلتقي منطقة الأحمدي مع الجهراء في المجموعة الأولى ويتقابل منطقة العاصمة مع مبارك الكبير في الثانية، وتختتم اللقاءات بمباراة الفروانية مع التعليم الخاص B، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى المربع الذهبي ليقام بنظام الدوري من دور واحد ويحصد اللقب صاحب المركز الأول بأعلى النقاط.

MENAFN11022024000130011022ID1107839347

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث