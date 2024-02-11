Monday, 12 February 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكويت وصيف ((طائرة غرب آسيا))

2/11/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
احتل الكويت المركز الثاني في بطولة غرب آسيا الثانية للكرة الطائرة للأندية والتي اختتمت مساء أمس على الصالة الرئيسية بمجمع صحارى العماني وذلك بعد خسارته المباراة النهائية من الريان القطري بنتيجة 3-0، وجاءت الأشواط للفريق القطري كالآتي: 25-18 و25-22 و25-13. واختتم القادسية مشاركته في البطولة باحتلال المركز السادس عقب خسارته أمام نظيره السيب العماني 0-3، وذلك ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في البطولة التي شاركت فيها 10 فرق. وكان صحار العماني قد احتل المركز السابع بعد فوزه على نظيره بني ياس الإماراتي الذي حصل على المركز الثامن، بينما استطاع الابتسام السعودي أن يحقق المركز التاسع بعد انتصاره على شباب الحسين الأردني ليحتل الفريق الأردني المركز العاشر. ومن زاوية أخرى، فازت سيدات سلوى الصباح على نادي تل درة السوري 3-0 في دورة الألعاب العربية للأندية للسيدات وتصدرن المجموعة الثانية في البطولة.
إلى ذلك، يلتقي العربي برصيد 33 نقطة مع برقان بـ 34 نقطة في الـ 7.15 مساء اليوم على صالة اتحاد الكرة الطائرة بضاحية صباح السالم في مجمع صالات الشيخ سعد العبدالله، حيث يسعى الفريقان للابتعاد بفارق النقاط قدر المستطاع في ظل تأجيل مباريات كاظمة والكويت والقادسية لارتباطاتهم في المشاركات الخارجية، إذ تمثل مباراة اليوم فرصة كبيرة للتقدم في جدول الترتيب العام ولو مؤقتا، فالعربي يحتل الصدارة بنتائج الأشواط فيما يليه برقان ثالثا رغم فارق النقاط، وذلك حسب القوانين الدولية الجديدة لحسبة النقاط ونقاط الأشواط.

MENAFN11022024000130011022ID1107839346

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث