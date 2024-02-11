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الفحيحيل يقتنص ((النصر))

2/11/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي ـ يحيى حميدان
واصل الفحيحيل عروضه اللافتة مؤخرا وتمكن من الفوز على النصر 2-1 مساء أمس على ستاد علي صباح السالم في افتتاح الجولة الـ 15 من دوري «زين» الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة ارتقى «الأحمر» إلى المركز السادس مؤقتا برصيد 18 نقطة، وبقي «العنابي» عند رصيده السابق 20 نقطة بالمركز الرابع.
سجل للفحيحيل كل من البرازيلي وليام باروس (3) ومواطنه فيتور داسيلفا (10)، فيما سجل للنصر إبراهيم الظفيري (81).
وسيطر الفحيحيل على مجريات الشوط الأول عبر الضغط العالي واللعب المباشر وسرعة مهاجميه مستغلا الارتباك الدفاعي لمنافسه.
ومن خطأ دفاعي بعد سلسلة تمريرات ناجحة، تمكن باروس من خطف الكرة وإيداعها في شباك الحارس خالد العجاجي محرزا هدف السبق للفحيحيل (3).
وجاء الهدف الثاني لـ «الأحمر» من كرة طولية لجاسم كرم استقبلها فيتور ببراعة وسددها مزدوجة لتسكن الزاوية اليمنى للعجاجي (10).
وكاد فيتور ان يضاعف غلة فريقه من الأهداف من الوضع منفردا غير أن كرته ذهبت ضعيفة بيد العجاجي (15). وفي الشوط الثاني واصل الفحيحيل أفضليته وسدد فيتور كرة من داخل المنطقة أبعدها الحارس العجاجي إلى ركنية (66).
وفي ربع الساعة الأخير ضغط النصر بحثا عن التسجيل وسدد راشد المطيري كرة قوية لكن الحارس عبدالرحمن المجدلي كان في المكان المناسب فتمكن من ابعادها (74).
وقلص ابراهيم الظفيري الفارق لفريقه النصر عبر تسديدة من خارج المنطقة، وسكنت كرته الزاوية اليمنى للحارس المجدلي (81)، لتنتهي المباراة بفوز ثمين للفحيحيل 2-1.
إلى ذلك، تستكمل مساء اليوم منافسات الجولة الـ 15، حيث يسعى العربي لتجاوز عقبة ضيفه الجهراء على ستاد صباح السالم، فيما يأمل السالمية تفادي أي مفاجآت من منافسه الشباب على ستاد ثامر.
وسيكون «الأخضر»، صاحب المركز الثاني برصيد 33 نقطة بالشراكة مع المتصدر الكويت الذي يتفوق بفارق الأهداف، مرشحا للفوز على الجهراء نظرا للمستويات التي يقدمها كل طرف هذا الموسم حتى الآن.
ويدخل العربي المواجهة قادما من خسارة مريرة على يد غريمه القادسية 1-2 في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير، لذلك فإن لقب الدوري سيكون مهما بالنسبة للجماهير العرباوية رغم المنافسة الشرسة. ويدرك مدرب «الأخضر، البوسني داركو نيستروفيتش، أنه لا مجال للخطأ في ظل تراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسيين واعتماد الفريق فقط على خطورة المغربي حمزة خابا، ويفتقد العربي جهود سلطان العنزي وسلمان العوضي وحسن حمدان للإصابة.
أما الجهراء، فهو يعيش موسما صعبا في ظل مشاكله الإدارية، ولم يحقق الفريق أي فوز حتى الآن هذا الموسم في جميع المسابقات، رغم بعض الإزعاج الذي يخلقه فريق المدرب عبدالله الشلاحي للفرق الكبيرة أحيانا.
وفي المباراة الثانية، على السالمية، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 20 نقطة، الحذر من الشباب، الثامن برصيد 14 نقطة، في ظل صفقاته المميزة الجديدة في الانتقالات الشتوية بعدما ضم «أبناء الأحمدي» التونسيين بلال عيفة ويوسف بن سودة والاستوني بوغدان فاستسوك.

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