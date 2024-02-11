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((سلة الأبيض)) يستضيف الأهلي السعودي

2/11/2024 11:25:22 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
يستضيف فريق السلة بنادي الكويت نظيره الأهلي السعودي في الـ 8 مساء اليوم، على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، بضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الجولة الـ 6 الأخيرة للمجموعة الأولى للدوري الآسيوي «السوبرليغ» لمنطقة الخليج، لغرب القارة الآسيوية، فيما يحل الريان القطري ثالث الترتيب بـ 7 نقاط ضيفا على نظيره المحرق البحريني الثاني (8 نقاط) في الـ 7:30 مساء اليوم، ضمن المجموعة ذاتها.
ويحتل «العميد» صدارة ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق التسجيل عن المحرق، وهو مطالب بتحقيق الفوز للاحتفاظ بالصدارة، والتأهل أولا عن المجموعة، فيما يحل الأهلي السعودي في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، ويسعى إلى قلب التوقعات بالفوز على «الأبيض» وهو ما سيضعه منافسا على أحد المراكز المؤهلة إلى الأدوار النهائية للبطولة.
وبحسب نظام البطولة، فإن الفريق صاحب المركز الأول عن المجموعتين الأولى والثانية يتأهل مباشرة إلى نصف النهائي، فيما يلتقي الثاني والثالث من المجموعة الأولى مع الثاني والثالث في المجموعة الثانية لتحديد الفريقين المتأهلين أيضا الى نصف النهائي.
ويضم «الأبيض» العديد من العناصر الحاسمة في لقاء اليوم، من بينهم الشقيقان محمد وحمد عدنان، وتركي حمود الشمري، وعبدالرحمن السهو، وعمران جوهر، والمحترفون الثلاثة، الأميركيان ماركوس جورجيوس هانت، وانتوني كار، والهاييتي كادي لالان.

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