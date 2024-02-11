أفراح الخنفور

أفراح الخنفور
التاريخ
2/11/2024 11:25:19 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) احتفل مطلق علي الخنفور وإخوانـه بزفاف ابنـهـم ســالـــم بحضور جمع مـن الشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمـوا المباركة والتهاني بــالمــنـــاسـبة السعيدة.
ألف مبروك.
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