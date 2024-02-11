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أفراح الخنفور

2/11/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل مطلق علي الخنفور وإخوانـه بزفاف ابنـهـم ســالـــم بحضور جمع مـن الشخصيات والأهل والأصدقاء الذيــن قدمـوا المباركة والتهاني بــالمــنـــاسـبة السعيدة.
ألف مبروك.


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