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صلاح حمد خليفة: ما أحب أقلد أحد.. وفن ((الصوت)) لازم يطلع من ((الحشا))

2/11/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
الراحل حمد خليفة من المطربين الرواد الذين قدموا أعمالا خالدة في الغناء الشعبي وتحديدا فن «الصوت» الكويتي الأصيل، وحفاظا على إرثه الثقافي الكبير، أخذ ابنه الفنان صلاح حمد خليفة على عاتقه مهمة توثيق أغنيات والده ونقلها إلى الأجيال الجديدة، واضعا نصب عينيه الحفاظ على الفن الشعبي الكويتي بشكل عام لضمان استمراريته.
وفي هذا الصدد، قال صلاح: والدي، رحمه الله، غير حياتي و«شربت» منه الطرب الشعبي، وحب الناس له أعطاني الدافع لكي استمر بعده، وجعلني أتمسك بما قدمه من أعمال وأحافظ عليها، مستدركا: الولد قدم أول أسطوانة عام 1940 واعتزل خلال فترة الثمانينيات، وكان مدرسة من المدارس التي حافظت على «الصوت» الكويتي، وتعلمت منه أن «فن الصوت لازم يطلع من الحشا» لكي يصل إلى الناس ويلامس مشاعرهم.
وأكد المطرب الشعبي انه لا يقلد والده في أسلوبه الغنائي، وقال: «فيني طبع ما أحب أقلد أحد»، لكنني لا أنكر أنني تأثرت به، رحمه الله، وتأثرت أيضا بالفنان راشد الحملي لأنه كان يقلد والدي، وملم بكل شيء في الفن، حيث دمجت أسلوبهما الغنائي، وكونت شخصيتي الفنية الخاصة بي.
وفي السياق نفسه، أوضح صلاح حمد خليفة، في تصريحات تلفزيونية، أن الجيل الجديد يعرف الطرب الشعبي ويسمع له في الديوانيات، وأردف: يوجد اهتمام كبير من المجتمع الكويتي بالفنون الشعبية، وعندما تذهب إلى الديوانية تجد «الصوت» أو «العدني»، لكن «السامري» قليل وتقدمه الفرق الغنائية الشعبية.

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