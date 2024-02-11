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حكومة مواجهة التحديات

2/11/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحتاج الحكومات في مختلف الدول إلى نوع من الثقة والدعم الشعبوي حتى تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها، والممثلة في إيجاد الحلول للأزمات والمشكلات الموجودة، وطرح أفكار تنموية جديدة والعمل على تحويلها إلى واقع ملموس، وفي الكويت جاءت حكومة الشيخ د. محمد الصباح مكلفة بتحقيق خطوات إصلاحية، وحاملة لمسؤولية التعامل مع العديد من التحديات والمشكلات، وأصبحت ملزمة أمام الشعب بحلها.
لا أحد يستطيع أن ينكر أن حكومة سمو الشيخ د.محمد الصباح جاءت في وقت شديد الصعوبة من حيث الأحداث الخارجية المؤثرة على العالم بأسره، وكذلك وجود العديد من المطالب الشعبية والأزمات الداخلية الممثلة في مشكلات في شتى القطاعات والتي تحتاج إلى دراسة وافية، ويحتاج البعض منها إلى ضرورة تدخل عاجل وسريع حتى لا تتفاقم تلك المشكلات.
ولمن يتابع جيدا الأداء الحكومي فسيجد أن هناك مستوى عاليا من التفاعل مع الكثير من الأمور، وان الحكومة الجديدة لديها نوايا صادقة نحو العمل على تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، والعمل على إحداث نقلة وطفرة في شتى الملفات، والحقيقة أن الحكومة قد برهنت منذ قدومها على أنها ماضية في طريقها نحو الإصلاح، وانها حكومة تدرك ما الذي يجب عليها فعله ولا تعطي مجالا إلى «ضربات الحظ» وأنها تسير وفقا لدراسة واستراتيجية معينة تؤهلها لتحقيق أهدافها.
تقييمي الحالي للحكومة يأتي من مدى معرفتي لتاريخ رئيس الحكومة صاحب التاريخ المشرف في شتى المناصب التي تولاها مسبقا، وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة لمختلف الأمور والأحداث، ولهذا فإنني أثق تماما في أن الحكومة الحالية قادرة على تحقيق التغيير الذي لطالما حلم به المواطن، ولكن حتى يتحقق كل هذا لا بد من توافر عنصرين، أولهما ممثل في ثقة شعبية تنعكس في أن قرارات الحكومة ستقابل بالترحاب لإدراكنا أنها ستعود بالنفع على الوطن، أما العنصر الثاني فهو ضرورة التصدي لهؤلاء ممن يسعون إلى وضع العراقيل في طريق الحكومة في محاولة منهم إلى تعثر الخطوات نحو الإصلاح.
ولأن جميعنا يدرك أن المرحلة المقبلة ينطبق عليها مقولة «أكون أو لا أكون» فإما أن نسعى للإصلاح بشكل جدي، وإما سنظل عالقين في دائرة لا تنتهي من المشاحنات والمعارك السياسية والتي لن تعود علينا إلا بخسائر جديدة بالوقت، وتقابلها زيادة لمعاناة المواطنين نتيجة تراكم الأزمات عليهم.
إلى سمو رئيس الوزراء، أدرك تماما حجم قوتك وحكمتك في التعامل مع شتى الأمور، وأدرك أن رجاحة عقلك ستوصلنا جميعا إلى بر الأمان، فسر حاملا معك الاستعانة بالله، ثم القيادة السياسية وثقتنا كشعب بك وبجميع أعضاء حكومتك.


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