المرونة والنضوج

في الكثير من المواقف والمناسبات والظروف وفي شتى الميادين تتطلب منا الأمور شيئا من المرونة، المطلب الرئيسي لكيفية التعامل في حياتنا اليومية، مما قد يسهم في بناء المهارات لتحمل الصعاب.

تلك المرونة هي عملية فردية تنم عن النضوج الفكري، وما قد يتميز به الشخص من قدرات تتماشى مع المعطيات وتتوافق مع الظروف للوصول إلى القدرة على التكيف والانسجام للتعامل مع القرارات والمتغيرات في حينه.

وهنا نقول إنه لابد أن يتمتع الإنسان الواعي بالسلاسة والليونة عند إبداء رأيه أو طرح فكرته، وأن يملك القدرة على التنقل في أفكاره والتنوع فيها للأفضل طبعا حتى يكسر الحاجز النفسي وصولا إلى تحمل الظروف الصعبة التي قد تطرأ، والتي هي إحدى ركائز المرونة.

المرونة هي سماحة النفس وسعة الصدر التي تتطلب منا تقبل الرأي واحترام الرأي الآخر والاعتذار عن الخطأ، وذلك بعدما اختلفت العديد من الأمور وتغيرت الكثير من المفاهيم في عصرنا هذا، مما يتطلب المرونة عند كل قول أو فعل أو حتى عند تصرف ما.

والمرونة نحتاجها كثيرا في الكويت، وعلى وجه التحديد في العمل السياسي والبرلماني، الذي يتطلب الديبلوماسية في التعاطي مع القضايا والرقي في التعامل وحسن التفاوض واللياقة في الكلام دون تشنج، واللباقة في ليونة الأخلاق لكسب الطرف الآخر، والتنازل عن شيء ما وقتيا لحصد شيء أكبر من ذلك في القادم من الأيام دون الإخلال بالمبادئ أو التعدي على الدستور.

بمثل هذه المرونة في الطرح والتعامل يمكننا تعزيز ديموقراطيتنا التي بدأت قبل أكثر من 60 عاما، وتحقيق مصالح البلاد والعباد.

ودمتم بود.





M_TH_ALOTAIBI@

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