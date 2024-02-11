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بصمة المدارس

2/11/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) «يستيقظ صباحا ويتوجه «سيدة» على المغسلة يطرطش وجهه شوية ماي ويلبس دشداشته والغترة والطاقية والعقال، ومو لازم يعدلهم، يضبطهم عند اول إشارة مرور، يركب سيارته يدقها سلف وإلى الدوام ينطلق». قصة قصيرة توضح مشوار الرجل الموظف للدوام.
تعالوا نقارنه ببرنامج الأم المعلمة الصباحي قبل الدوام. استيقاظ ثم مباشرة إلى غرف نوم الأطفال في عملية «تشلع القلب» وهي إيقاظ الصغار المستغرقين في سابع نومة. جهد يعادل المشي كيلو مع سماع العبارة الخالدة على لسان كل اطفال العالم في نفس الوضع «دقيقتين بس.. دقيقتين الله يخليك».
بعد النجاح في إيقاظهم يبدأ مشوار الحمام، أعزكم الله، والغسيل والتنظيف ثم الملابس وبعدها الفطور وهو وحده مهمة مستحيلة.. يا ولدي يا بنتي افطروا يأتيها الرد «مالي خلق.. مالي نفس»، يا حبايبي افطروا امامكم يوم طويل جدا في المدرسة دون فرصة مناسبة للأكل والشرب.
يبدأ بعدها مشوار المدرسة تتحول فيه تلك الأم الخارقة إلى وعاء صبر عملاق فهذا «يعلق الهرن» خلفك، وهذا يريد أن يحذف عليك لاستغلال توقفك ثانيتين لكي لا تصدمي أطفالا عابرين فقط ليسبقك إلى اللفة فوق تحت.
بعد قضاء ربع ساعة في مسافة لا تتجاوز 50 مترا أمام المدرسة لإنزال الأطفال، يبدأ مشوارها للدوام تتحول إلى سائقة في سباق الرالي فالمتبقي على التوقيع وإغلاق الكشف هو عشر دقائق لكن ما باليد حيلة فالتأخير واقع واقع.
لكن بفضل تفهم السيدة المديرة (العالمة بالحال فهي كانت مدرسة في يوم من الأيام) فإنها تعطي تعليماتها لموظفة الكشف او التوقيع بالمرونة قليلا، خمس دقائق، عشر دقائق، ربع ساعة في الحالة الطارئة جدا.
فهذي هي معلمة ومربية أجيال من صالح المدرسة والطلبة مراعاتها قليلا لكي تدخل الفصل وهي في حالة نفسية متزنة وتشعر بالامتنان لمديرتها الفاضلة فتعطي أفضل ما عندها في الصف وهو من واجبها وكرد للجميل للإدارة التي تفهمت ظروفها وراعتها ولم تكن كالسيف المصلت على رقبتها ولم يكونوا عونا للزمن وظروف الحياة عليها.
الآن تعالوا نشوف كيف سيكون آخر جزء من برنامج الأم المعلمة الصباحي في حال وجود البصمة، وهو العشر دقائق أو الربع ساعة من إنزال اطفالهم ثم الانطلاق إلى مدرستها، أو حتى الانطلاق مباشرة إلى مدرستها إذا كان اطفالها في نفس المدرسة وهو احتمال لا يتجاوز 30%.
البصمة جهاز أصم أخرس قلبه أقسى من الحجر لا يعرف هذي أم تواجه شوارع ضيقة مكسرة تتراكم فيها مئات السيارات حتى 20 ثانية لن يتجاوز عنها، وبحكم انه مربوط بديوان الخدمة فالخصم بالانتظار.
خطورة هذا الوضع ان هذه السيدة الفاضلة وضع عليها ضغط هائل للوصول إلى مدرستها في وقت قياسي وخلال ماذا؟ خلال شوارع ضيقة مليئة بالأطفال الذاهبين والماشين إلى مدارسهم.
وهو امر أتمنى ان يأخذه مسؤولو وزارة التربية وديوان الخدمة المدنية بالاعتبار الشديد، فمكان عمل المعلمة يقع في وسط ضواحينا وداخل شوارعنا المليئة بالأطفال الصغار المنتشرين في كل مكان والذاهبين في نفس طريق هذه السيدة الفاضلة ووضعها مختلف عن باقي موظفي الدولة العاملين في وزارات ومؤسسات خارج الضواحي وفي أماكن بعيدة عن تلك الشوارع الضيقة المليئة بفلذات أكبادنا.
المعلمة وضعها غير، فالواجب تهيئة كل سبل الراحة والطمأنينة لها لتؤدي عملها كمربية أجيال على خير وجه.


ghunaimalzu3by@

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