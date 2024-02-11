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شرط النهضة

2/11/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر الوحدة الوطنية هي حجر الأساس في استقرار الدول ونمائها، وهي التي يقوم عليها البناء الوطني السليم، وبالتالي تشكل هدف التنمية السياسية وغايتها الأولى، فيكفي عندما جاء الإسلام أولى الوحدة الوطنية اهتماما بالغا وعمل على ترسيخ دعائمها وتقوية أواصرها رغبة منه في أن يكون المجتمع مترابطا متلاحما مبنيا على التراحم والتسامح والعدل والمساواة والحب والعطف ونصرة المظلوم والأخذ على يدي الظالم والدفاع عن الحق ومواجهة الباطل ودحره، مجتمع يقوم على أسس سليمة البناء حتى يكتب له الاستمرار.
فالوحدة الوطنية تشكل بحق أهم الثوابت الوطنية وأكثرها إلحاحا وحيوية، ومفهوم الوحدة الوطنية يعتمد على ما تمثله الدولة من علاقات تماسك وترابط بين مختلف عناصرها إقليميا وقيميا واجتماعيا وثقافيا. وهي تعتبر انتماء وطنيا يسمو على مختلف الانتماءات والولاءات الأخرى.
الوحدة الوطنية فريضة شرعية لازمة بنص الكتاب والسنة، وغالبا ما تحظى باهتمام بالغ من الباحثين والعلماء والمفكرين والساسة، نظرا لأهميتها في تحقيق النهضة والتنمية، وتعزيز سيادة القانون وحقوق مختلف الجماعات والأفراد، على اختلاف انتماءاتها السياسية أو المذهبية أو الثقافية أو العرقية، وعلى اختلاف مشارب المواطنين وعلى اختلاف انتماءاتهم.
وشهد تاريخ الإسلام الحرص على ترسيخ دعائم الوحدة الوطنية من فجر الإسلام فمنذ الهجرة النبوية كان أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بناء المسجد النبوي لتوثيق الصلة بالله، وكان العمل الثاني هو المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وكان العمل الثالث وضع الوثيقة التي أبرمها بين المسلمين وغيرهم وهي «صحيفة المدينة» التي تعتبر أول وثيقة عرفتها البشرية لحقوق الإنسان، لذلك تتطلب الوحدة الوطنية ضرورة التعايش، في إطار من التسامح والحرية المسؤولة، واحترام الخصوصية والهوية الوطنية والانتماء الوطني وما يمثله من سمو وأولوية تسبق كافة الولاءات والانتماءات الأخرى في الدولة.
كما تقلل في المقابل من نسبة المشاكل الداخلية الاجتماعية التي تعاني منها المجتمعات المتفرقة: والتي تعود بالضرر وتلحق أذى كبيرا بالمصلحة العامة للبلد، وذلك من خلال سيادة مفاهيم المحبة والود والتعاون التي تقف في وجه التخريب والجرائم وتتصدى له، وتسهم في النهوض بكل قطاعات الدولة: وبالتالي تمهد الطريق نحو مستقبل مشرق لكافة فئات المجتمع، حيث إن الوحدة الوطنية تولد لدى الشخص شعورا بالانتماء نحو وطنه وأبناء شعبه، وبالتالي تدفعه لأن يخلص في عمله ويطور من نفسه، وبالتالي ينهض بدولته.
فأينما تحل الوحدة الوطنية تختفي كافة الشرور، والخلافات، والأحقاد، والعنف، والعنصرية، وتسود أجواء المحبة، والتسامح، والتكاتف، والتآخي، والتعايش، وخلق نسيج وطني ومجتمعي متلاحم، يخدم وينمي مفهوم الوحدة الوطنية، ورقي المجتمعات ويجب علينا الحفاظ عليها مما قد يطولها من آفات وأضرار.
وفي المحافظة عليها يتم تحقيق مفهوم المواطنة السليمة ووأد الفتن الداخلية وانتشار السلام نتيجة لعدم وجود النزاعات العقائدية والعرقية، وتغليب لغة الحوار وازدهار مؤسسات الوطن نتيجة للعمل المخلص والدؤوب على تطويرها، وازدهار القطاع الاقتصادي والارتقاء به وتلاشي المشكلات الناتجة عن تراجعه تدريجيا، وتحقيق القوة والمنعة الخارجية أمام الدول الأخرى نتيجة لتماسك النسيج الوطني الداخلي، وحماية مكتسباته ومرافقه كافة، والعمل على تطويرها.
لذلك، يجب علينا كمواطنين أن نتجنب كل ما يسيء إلى الوحدة الوطنية من أفعال أو أقوال أو غيرها، فهذا يهدد تلك الحالة الإيجابية، وربما يؤدي إلى كثير من الفتن والمشاكل بين مكونات المجتمع، والأهم وجوب طاعة ولاة أمرنا، قال عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا ننازع! وهذا يدل على أنه لا يجوز منازعة ولاة الأمور ولا الخروج عليهم، وهذا تجنبا لأي مفسدة وتحقيقا لعلو شأن الوطن ومواطنيه.

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