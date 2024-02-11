حوار صريح وشفاف

(MENAFN
- Al-Anbaa) سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح في بداية مزاولة عمله كرئيس للوزراء التقى رؤساء تحرير الصحف المحلية وتحاور معهم بمختلف قضايا الوطن، وكان تحاوره معهم لا تنقصه الصراحة والشفافية الكاملة، وكان سموه يحرص على إيضاح طريق تصحيح المسار الذي سيقوده لتحقيق طموحات القيادة السياسية بإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يتطلع إليها المواطنون نحو تحقيق الآمال المنشودة.
وتحدث سموه عن خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي استشعر القلق على دولة الرفاه وشارك الشعب قلقه من اختلال ميزان العدالة والإنصاف، كما تحدث عن برنامج عمل الحكومة لمعالجة أي سلبيات سابقة. كذلك أشار رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، إلى أن الكويت تعبت من التأزيم المستمر والشكوك والظنون، فلابد أن نسعى إلى ما يساعدنا على التخلص من الأخطاء السابقة، وأن نكرس جهودنا لإنجاز المشاريع التنموية حتى نواصل مسيرة تصحيح المسار الذي ننشده جميعا.. لقد حرص سمو رئيس الوزراء على التطرق إلى مختلف القضايا في حواره مع رؤساء تحرير الصحف المحلية حتى يتفهم الجميع ويعاونوا الحكومة في طموحاتها لإنجاز كل المشاريع التنموية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطنين.
كلمة لرئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح: «ما عندنا عذر ألا نحقق الحلم» والله الموفق.
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