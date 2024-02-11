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حوار صريح وشفاف

2/11/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح في بداية مزاولة عمله كرئيس للوزراء التقى رؤساء تحرير الصحف المحلية وتحاور معهم بمختلف قضايا الوطن، وكان تحاوره معهم لا تنقصه الصراحة والشفافية الكاملة، وكان سموه يحرص على إيضاح طريق تصحيح المسار الذي سيقوده لتحقيق طموحات القيادة السياسية بإنجاز العديد من المشاريع التنموية التي يتطلع إليها المواطنون نحو تحقيق الآمال المنشودة.
وتحدث سموه عن خطاب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الذي استشعر القلق على دولة الرفاه وشارك الشعب قلقه من اختلال ميزان العدالة والإنصاف، كما تحدث عن برنامج عمل الحكومة لمعالجة أي سلبيات سابقة. كذلك أشار رئيس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، إلى أن الكويت تعبت من التأزيم المستمر والشكوك والظنون، فلابد أن نسعى إلى ما يساعدنا على التخلص من الأخطاء السابقة، وأن نكرس جهودنا لإنجاز المشاريع التنموية حتى نواصل مسيرة تصحيح المسار الذي ننشده جميعا.. لقد حرص سمو رئيس الوزراء على التطرق إلى مختلف القضايا في حواره مع رؤساء تحرير الصحف المحلية حتى يتفهم الجميع ويعاونوا الحكومة في طموحاتها لإنجاز كل المشاريع التنموية التي تسهم في تقديم أفضل الخدمات لصالح الوطن والمواطنين.
كلمة لرئيس الوزراء الشيخ د.محمد الصباح: «ما عندنا عذر ألا نحقق الحلم» والله الموفق.

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