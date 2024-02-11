عيدي يا بلادي

MENAFN - Al-Anbaa) أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بمناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير، جعل الله أيام هذا البلد كلها أعيادا وحفظ الله الكويت وشعبها دائما وأبدا.إننا في هذه المناسبات نستذكر العديد من الأمور التي اقترنت بها، ويمكننا في هذا المقام إذا ما أردنا الحديث عن عيد التحرير واستذكار واقعة الغزو الصدامي الغاشم الذي تعرض فيه شعب هذا البلد المقاوم الصامد لأقسى أنواع القهر والظلم من جار عربي مسلم لطالما وقف معه في جميع المواقف.

هذا الشعب الذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود ومقاومة الاحتلال. على الرغم أنه لم يعتد مثل هذه المواقف منذ فترات طويلة.

إلا أنه أبلى فيها البلاء الحسن وأظهر معدن هذا الشعب الطيب الشامخ في رفض جميع أنواع الذل والخضوع للاحتلال والثبات في المواقف والمبادئ الوطنية وفي مواجهة الحياة وجميع مواقفها المتغيرة، مهما كانت صعبة ومهما كانت ظالمة وقاهرة. وأثبت بما لا يدع مجالا للشك بأنه شعب يستحق هذا البلد. وهذا البلد يستحقه.

إن مناسبتي العيد الوطني وعيد التحرير يجب أن تجدد الآمال وتشحذ الهمم لأفراد الشعب لمواصلة بناء هذا البلد والنهوض به والوصول به إلى بر الأمان، ويتوجب أن تكون مناسبة لها أبعاد واسعة الآفاق نحو تعزيز كل أواصر الأخوة والتعاون وتعزيز مفاهيم ومبادئ الوطنية لمواجهة مختلف ظروف الحياة المعاصرة والظروف الإقليمية المتغيرة بشكل دائم.

وتفرض علينا وبناء على تجربة الغزو الماضية أن نعزز كل المفاهيم الوطنية التي تحفظ لنا هذا البلد، وفي ظل هاتين المناسبتين العزيزتين يتوجب علينا أن نكون يدا واحدة لمواجهة الحياة بشكل موحد.

وفي نفس الوقت يتوجب على الأجيال القادمة أن تعي تلك التجربة القاسية التي تعرض لها كل من عاصر تلك الفترة بكل مآسيها، وأن يعطيها حقها من التأمل واسترجاع الذاكرة وأن تكون درسا كما أسلفنا يحفر في الذاكرة لمواجهة الأيام القادمة وتلك الأيام التي تعج بالكثير من المتغيرات الإقليمية، واضعين على رأس الأولويات التفاف الجميع تحت قيادة ولي الأمر، تحت قيادة واحدة.

أخيرا، نقول حفظ الله الكويت وشعبها من جميع نوائب الدهر، تلك الدار التي نسأل الله أن يحفظها طول المدى. والله الموفق.





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