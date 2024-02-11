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((الإسراء والمعراج)) وبركة الانفراج

2/11/2024 11:25:14 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نبارك لشعبنا الكويتي الكريم ولأمتينا العربية والإسلامية حلول هذه المناسبة السنوية الربانية التي جاءت في هذا العام الهجري 1445 في ظروف مختلفة بالمنطقة المحيطة بنا وعلى مستوى الإقليم والعالم.
فقد طغى على المشهد العالمي أجواء الكوارث والحروب، والمؤامرات، وتصفية الحسابات، والبحث عن المصالح الآنية حيث يأكل في الصراعات قويهم الضعاف. كذلك هناك من يتسلط بقوته على جيرانه، بحجج ومفاهيم لم تعهدها الإنسانية. كما أن هناك بعض الدول من يعاني الأزمات الاقتصادية والتضخم في ظل غلاء عالمي قلل من قدرات الكثيرين على الوفاء بالتزاماتهم الأسرية، وفي كثير من البلدان ازداد الفقراء فقرا وأصبحت الأسعار «نارا وشرارا»، ما أصبح كالقنبلة الموقوتة التي تهدد بأزمات أكبر إذا لم يتم تعديل الأوضاع إلى الأفضل.
في ظل هذه الظروف، تأتي مناسبة غالية تحتاج الإنسانية إلى تداعياتها الربانية، فيما يتعلق بإغاثة الملهوف والتخفيف عمن يمر بأزمة، وهي مناسبة «الإسراء والمعراج»، كما وردت في السيرة النبوية.
كلنا أمل في هذه الأجواء الروحانية أن تتوقف هذه الحروب العبثية، وتنتهي الأزمات الاقتصادية والعسكرية، ويلجأ الناس إلى المنهج الرباني حتى يمكنهم حل جميع مشاكلهم الحياتية، وتسود الإنسانية والروح الإيجابية.
حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، ورزق كل ساكن لأرضها الطيبة خيرا ترضى به نفسه ويسعد به الجميع.. اللهم آمين.

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