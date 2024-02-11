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دحام ثالثا في دريفت عُمان.. وأبو عيشة سادسا في باها حائل

2/11/2024 11:25:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - حل المتسابق الأردني أحمد دحام في المركز الثالث في منافسات الشرق الأوسط بالجولة الأولى في النسخة السادسة من بطولة سلطنة عمان الدولية للانجراف (الدريفت)، وسط منافسة بينه وبين العماني أحمد العامري والإماراتي هزاع الحوس.
وشارك في الجولة الأولى 48 متسابقا من أبطال العالم في الانجراف، يمثلون 14 دولة، هي: الأردن وعمان والإمارات والكويت ولبنان وماليزيا وليتوانيا ولاتفيا وإيرلندا والسلفادور وروسيا وفنلندا والهند والسويد.
وتوج المتسابق الدولي الإيرلندي جميس دين بلقب الجولة الأولى في النسخة السادسة من بطولة عمان، بينما حل المتسابق الفلندي جوها مياتيس في المركز الثاني، وجاء المتسابق ايجريس كيرايجس من لاتفيا في المركز الثالث.
أما في الجولة الأولى من فئة البطولة المحلية، فقد تألق المتسابق أحمد العامري وتمكن من التتويج بالمركز الأول، تاركا المركز الثاني للمتسابق رياض المبلسي، بينما المركز الثالث كان من نصيب المتسابق طارق الشيهاني.
وشهد السباق حضورا جماهيريا كبيرا، حيث امتلأت المدرجات بحوالي 9 آلاف متفرج، في تظاهرة رياضية لعشاق رياضة المحركات، وسجلت المنافسات الكثير من القوة والإثارة وكانت الأجواء مثالية من حيث، التنظيم والحضور الجماهيري الذي استمتع بعروض السائقين وهدير محركات سياراتهم الرياضية والدخان المتصاعد من إطارات السيارات، وهو ما تمازج مع تشجيع وحماس الجماهير التي واصلت الاستمتاع بما قدمه أبطال عروض الانجراف من استعراضات مثيرة.
وستقام الجولة الثانية من البطولة يومي 15 و16 من الشهر الحالي، على أن تختتم منافسات البطولة الدولية بإقامة الجولة الثالثة يومي 22 و23 من الشهر ذاته.
من ناحية ثانية، حقق الدراج عبد الله أبو عيشة في رالي "باها حائل"، الجولة الأولى من كأس العالم للباها للدراجات النارية الصحراوية – فيم، على متن دراجة من نوع "Gasgas"، المركز السادس في الرالي ضمن فئة 450 سي سي، وسط منافسة قوية بينه وبين الإماراتي محمد البلوشي والكويتي عبدالله الشطي والسعودي عبدالحليم المغيرة والإماراتي حمدان محمد والبرتغالي بيدرو بيانكي.
وقال الدراج أبو عيشة لـ"الغد": "في اليوم الأول وصلت إلى مراكز الصدارة، وفي اليوم الثاني تهت عن المسار لمدة 20 دقيقة، وأثر ذلك على نتيجتي في الترتيب العام، وتراجعت من المركز الأول إلى الخامس وفي المرحلة الأخيرة استطعت التصدر لأكثر من نصف المرحلة، وبعد محطة تعبئة الوقود، انطلقت وتهت في المسار ما أدى إلى تأخري، وكان الفارق بيني وبين صاحبي المركزين الأول والثاني نحو 20 دقيقة بعد اليوم الثاني بسبب التأخر".
وتابع: "كانت الفرصة كبيرة لإحراز المركز الثالث وللأسف خسرت كثيرا من الوقت لأحقق في نهاية الرالي المركز السادس، أتطلع إلى التواجد في باها قطر (الجولة الثانية من كأس العالم للباها) الذي يقام بالفترة من 16 إلى 18 من الشهر المقبل".
وأردف: "الآن يجب أن أركز على تحقيق أفضل النتائج في السباقات المقبلة، والتقدم نحو المركزين الأول والثاني في الترتيب العام، وسأكثف تحضيراتي للمشاركة في الجولة الأخيرة لبطولة كأس العالم للدراجات النارية – فيم، والتي ستقام في الأردن خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، والجولة الرابعة من كأس العالم للباها، الذي يقام بالفترة من 20 إلى 23 تموز (يوليو) المقبل".
وكان أبو عيشة، حقق المركز الرابع في الترتيب العام لبطولة العالم العام 2022، والسادس في العام 2021، أول دراج أردني يحقق هذا الإنجاز التاريخي، وشارك العام 2022، في باها الأردن، الجولة الأولى من بطولة كأس العالم لفئة الدراجات النارية والدراجات "فيم – باها"، وأحرز المركز الثاني في الترتيب، وفي العام ذاته، حقق المركز الرابع في باها دبي.

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