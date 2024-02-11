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فاعليات أردنية وفلسطينية تؤبن الحسيني

2/11/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبّنت شخصيات وطنية وقومية ودينية من فلسطين والأردن والوطن العربي أمس القائد الفلسطيني الراحل غازي عبدالقادر موسى كاظم الحسيني في حفل نظمه تجمّع الجمعيات المقدسية في الأردن وجمعية وديوان عائلة الحسيني في مقر نقابة مقاولي الإنشاءات.
وأشاد المتحدثون في حفل التأبين، بنهج الحسيني الذي سار على خطى والده الشهيد عبد القادر الحسيني قائد جيش الجهاد المقدس في فلسطين وشهيد معركة القسطل عام 1948، وجده زعيم فلسطين الشهيد موسى كاظم باشا الحسيني، وكذلك شقيقه أمير القدس القائد الشهيد فيصل الحسيني، وخاله سماحة مفتي فلسطين ورئيس المجلس الإسلامي الحاج أمين الحسيني.
وشغل القائد المجاهد غازي عبد القادر الحسيني سابقا مواقع عدة، منها مسؤول جهاز الرصد الثوري المركزي في حركة فتح مع القائد الشهيد صلاح خلف (أبو إياد) كما كان الرجل الثالث في جهاز القطاع الغربي مع القائد الشهيد خليل الوزير (أبو جهاد)، وأشرف على عدة عمليات فدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واحتفى المشاركون كذلك بالمقاومة الفلسطينية وعملية "طوفان الأقصى"، فيما وجهوا انتقادات لما وصفوه "التقاعس العربي والدولي" حيال القضية الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة التي يواصلها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة.
وفي كلمة مسجّلة بالفيديو، أثنى خطيب المسجد الأقصى سابقا الشيخ عكرمة صبري على مناقب الحسيني، قائلا إنه"وهب حياته لخدمة مصالح الأمة عامة، وقضية القدس وفلسطين خاصة"، مشيرا إلى أن قرار الاحتلال البغيض بمنعه من السفر حال دون تواجده في حفل التأبين في عمّان.
كما استذكر المطران عطا الله حنا من القدس في تسجيل صوتي دفاع الحسيني عن مدينة القدس المحتلة التي تتعرض إلى مؤامرة كبرى تستوجب التصدي لها من كل مسلم ومسيحي، ومن كل عربي، فيما أشاد بموقف الأردن وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في الدفاع عن القضية الفلسطينية، باعتباره صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

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