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هدنة غزة تحمل بيرنز للقاهرة.. هل من أمل؟

2/11/2024 11:24:53 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور الرنتيسي عمان - تتجه الأنظار يوم غد الثلاثاء، إلى القاهرة، حيث يحطّ رحالَه مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، ويليام بيرنز، لعقد اجتماعات مع مسؤولين مصريين وإقليميين تهدف إلى دفع جهود التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، وتبادل للأسرى بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، بعدما أخفق وزير خارجية بلاده أنتوني بلينكن في إحداث أي اختراق يفضي بالفعل إلى اتفاق، وذلك في جولته إلى المنطقة قبل نحو أسبوع.
يأتي ذلك، في الوقت الذي يحذر فيه العالم من "كارثة" قد تشهدها مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مع الإصرار الإسرائيلي على شنّ عملية عسكرية واسعة فيها، حيث طالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أول من أمس، بتعبئة جنود الاحتياط استعدادا لشن العملية البرية العسكرية، بينما حدثت مشاحنات بين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي بشأن عملية رفح.
ويحبس الفلسطينيون في مدينة رفح التي يتواجد فيها أكثر من 1.2 مليون نسمة أغلبهم نازحون، أنفاسهم على أمل أن ينجح بيرنز في مهمته المعقدة المتمثلة في إتمام جهود التوصل إلى هدنة، قبل أن يبدأ جيش الاحتلال عمليته العسكرية.
وسبق لبيرنز أن زار القاهرة قبل التوصل إلى الهدنة الأولى في غزة، والتي تم التوصل إليها بجهود مصرية وقطرية وتنسيق مع الولايات المتحدة، نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وقام حينها بعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين، كما شارك بيرنز في اجتماعات باريس التي رعتها واشنطن.
وسلمت إسرائيل ردها على خطة حماس بشأن الهدنة إلى كل من قطر ومصر والولايات المتحدة، رافضةً معظم بنود تلك الخطة التي تتضمن 3 مراحل على مدار 135 يوماً، تنتهي بصفقة تبادل جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل الآلاف من الأسرى الفلسطينيين، مع إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وترفض إسرائيل الالتزام بإنهاء الحرب بعد الانتهاء من الهدنة، مثلما ترفض انسحاب الجيش من الممر الذي يقسم قطاع غزة في وقت مبكر من المرحلة الأولى، كما أكدت عدم موافقتها على عودة السكان إلى شمال قطاع غزة.
في المقابل، ترفض حركة حماس نقاش أي مقترحات قبل وقف العدوان وانسحاب جيش الاحتلال من غزة ورفع الحصار عن القطاع.
ووفق الخبير الإستراتيجي د. عامر السبايلة، "لن يستطيع أحد لا بلينكن ولا بيرنز، التأثير على الإسرائيليين في هذه المرحلة".
وأضاف السبايلة لـ"الغد"، أن السبب في ذلك "مضي إسرائيل في برنامج عسكري خلال الحرب يمتد إلى نقطة رفح، وبالتالي موقفها يدفع بهذا الاتجاه على حساب أي محاولات تهدئة".
وأشار إلى أن "الحديث سيكون عن فكرة تجنب سقوط ضحايا مدنيين، وليس تجنب فكرة الإجهاز على حماس التي يسوقها الإسرائيليون في سيناريو رفح".
أما أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك، د. محمد خير الجروان فيرى "أن الملف الأمني يشكل جوهر زيارة بيرنز للمنطقة ومصر بشكل خاص، حيث جاءت زيارته في البداية لإسرائيل بهدف الضغط على حكومة نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية وتجاوز الخلافات فيما بينهم وقبول الهدنة بأقل الخسائر ليس فقط لإسرائيل وإنما للولايات المتحدة الأميركية والدول الداعمة".
وأضاف الجروان، أن "زيارة بيرنز لمصر لا تخرج عن هذا السياق خاصة في ظل التوترات السياسية مع إسرائيل فيما يتعلق بتهديداتها العسكرية، ويتوقف نجاحه في هذه المهمة على مدى استجابة قادة إسرائيل بالدرجة الأولى وجاهزيتهم لقبول اتفاق هدنة في هذا الوقت الحساس مع تمسك حماس بشروط تعتبرها إسرائيل بمثابة هزيمة لها".
من جهته، قال أستاذ العلوم السياسية د. بدر عارف الحديد، إن الولايات المتحدة تدفع بكل ثقلها لإتمام هدنة جديدة والحيلولة دون بدء إسرائيل بعملية عسكرية واسعة في مدينة رفح، مشيرا إلى أن واشنطن أعلنت موقفا رافضا للعملية وقالت إنها لن تدعمها.
وأضاف الحديد لـ"الغد"، أن الحكومة الإسرائيلية بزعامة نتنياهو متمسكة بسياسة التصعيد والتأزيم، ما يصعّب أي مهمات أو جهود بشأن اتفاق الهدنة وتبادل الأسرى، مشددا في الوقت ذاته على أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج زيارة بيرنز إلى القاهرة في ظل ملفات معقدة ومتشابكة.
وأشار إلى أن موقفا عالميا واسعيا يعبر عن رفض العملية العسكرية في رفح، إلا أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ماضية نحو البدء فيها، مع إعلان الإعلام العبري أول من أمس عن أن خطة الهجوم باتت جاهزة، وأن الأمر رهن ضوء أخضر سياسي.
واعتبر الحديد أن ما يزيد أمر الهدنة تعقيدا، هو تمسك كل طرف بمطالبه وشروطه، مؤكدا أن نتنياهو لا يريد أي شكل من أشكال التهدئة ولن يذهب إلى ذلك إلا مرغما.

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