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البنك الدولي يشيد بالإصلاحات التي ينفذها الأردن

2/11/2024 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان- أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الأردن كانت تسير بشكل جيد حتى السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وكانت نسبة النمو تصل إلى 2.8 بالمائة إلا أن العدوان الإسرائيلي على غزة ألقى بظلاله على عدد من القطاعات الاقتصادية خاصة قطاع السياحة الذي تجاوز إيجابيا سنة الأساس الأفضل لهذا القطاع في عام 2019، وعلى الرغم من ذلك فإننا ننظر ونعمل بشكل دؤوب لتجاوز هذه الآثار والمضي بثبات في خططنا الاقتصادية والتنموية.
جاء ذلك خلال لقاء الخصاونة، مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، في مكتبه برئاسة الوزراء، أمس، رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانجا.
ونقل رئيس الوزراء تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى رئيس مجموعة البنك الدولي وتقدير جلالته لعلاقات الشراكة والتعاون التي تربط الأردن والبنك الدولي في المجالات الاقتصادية والتنموية.
واستعرض الخصاونة خلال اللقاء الذي حضرته وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، جهود المملكة في التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، معربا عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات المدرجة ضمن هذين المسارين.
من جهته، أكد رئيس مجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البنك والأردن، مشيداً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة، لافتا إلى استعداد البنك للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الإقتصادية التي تواجهه.
على صعيد متصل، عقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، اجتماعا مع رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانجا والوفد المرافق.
وأكد رئيس الوزراء تقديره للشراكة القوية التي تجمع بين الأردن والبنك الدولي، وأن الأردن ينظر باهتمام لتعزيز هذه الشراكة الإستراتيجية بما يسهم في دعم جهود الحكومة في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
واستعرض رئيس الوزراء تقدم سير العمل في تنفيذ مسارات التحديث الثلاثة، الذي تنفذه الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، معرباً عن تقديره للبنك الدولي على دعمه للأولويات التي يتضمنها البرنامج، مشيراً إلى تطلع الحكومة لتعزيز التعاون مع البنك للمحافظة على الزخم المطلوب للتحديث الشامل، سيما في الجانب الاقتصادي والإداري.
ولفت الخصاونة إلى أن الدعم الفني الذي يقدمه البنك في عدد من المجالات ساهم في دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي أكد أنها الى جانب علاقات الشراكة مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية ساهمت في تجنيب الأردن للعديد من الصدمات الاقتصادية التي تعرضت لها العديد من الدول.
وأكد تطلع الأردن لمواصلة دعم البنك الدولي للعديد من المشاريع في القطاعات ذات الأولوية ومنها ريادة الأعمال والتعليم والنقل والمياه وتكنولوجيا المعلومات.
بدوره، بين رئيس مجموعة البنك الدولي، أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البنك والأردن، مشيداً بالإصلاحات التي ينفذها الأردن في المجالات كافة.
وأكد استعداد البنك للتعاون مع الأردن لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهه، سيما في ظل التباطؤ الذي تشهده الاقتصادات العالمية.
وأشاد بالإصلاحات الشاملة التي ينفذها الأردن، سيما ما يتعلق برؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام، لافتا إلى أهمية التركيز على دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة وتوفير فرص العمل للشباب والنساء.
كما أكد رئيس مجموعة البنك الدولي اجاي بانجا، أن الأردن الذي يتواجد في ظل ظروف جغرافية وإقليمية صعبة يحظى باحترام وتقدير كبيرين من قبل الغالبية العظمى من دول العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية.-(بترا)

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