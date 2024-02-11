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استشهاد هند.. لماذا علينا أن نعيش الموت مرارا منذ قرن؟

2/11/2024 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الشرعان عمان - "تعالوا خذوني.. خايفة أنا.. أمانة تعالوا". بهذه المناجاة الأخيرة للطفلة الفلسطينية هند رجب (6 أعوام)، أثناء محاصرتها في سيارة بجانب جثامين عمّها وزوجته وأطفالهما الأربعة، الذين استشهدوا بنيران الإرهاب الصهيوني الحاقد على الحياة، أثناء محاولتهم النزوح من شمال غزة، اتقاء لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكب هناك، ستنحفر كلماتها عميقا في الوجدان الفلسطيني، وربما الإنساني إذا بقيت ثمة إنسانية بعد، ترى دم الفلسطيني المسفوح قهرا على ثلج العالم وصمته المفجع.
صرخات هند، ترددت في محيط دائرة الاستماع فقط، طيلة 12 ليلة سوداء عاشتها هذه الطفلة الفلسطينية، بين أزيز رصاص عدو للبشرية، يتحرك وسط روائح جثامين شهداء قتلهم بمخالبه الفولاذية، وحصار لا يشبهه أي حصار وقعت بين براثنه مدينتها غزة، قبل العثور عليها ميتة بمنزلة "شهيدة"، برفقة 5 من أفراد عائلتها وفريق إسعاف.. فقط فريق إسعاف يريد مداواة من يجده جريحا.
تلتف دبابات الاحتلال الصهيوني الوحشي كأفعى حول مركبة تحتمي بالجثامين الندية وآهات صرخات هند التي صمّ العالم عنها أذنيه، وترك الريحانة الصغيرة تفارق عالما أعمى، أمام أعينه المغمضة عمّا يجري في قطاع غزة وبقية فلسطين.
مشهدية "موت هند" ليست جديدة في تاريخ المشهديات الفلسطينية الدامية، فخلال تاريخ مقاومتهم لعدوهم المشتعلة منذ أكثر من 76 عاما، تتعمّد بدم الفلسطينيين، وانتهاكات أعدائهم اليومية للشجر والحجر والإنسان والتاريخ، لتعيد الكتابة بالدم أغنية الفلسطيني وذاكرته وروحه وغضبه وشدوه.
وخلال حرب الإبادة الصهيونية التي يدعمها غرب مستمر في وحشيته، مرتديا أسمال الحقوق والديمقراطية، تقوده فيها الولايات المتحدة الأميركية، تحركت مشهديات تسيل منها دماء الفلسطينيين ومحاولات إبادتهم التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ قرن تقريبا، وقبل هند، اغتال الاحتلال الوحشي برصاص قناصيه المجرمين، الطفلين الشقيقين ناهد ورامز. كان ناهد يحاول الحصول على مساعدات غذائية بعد عبوره أمكنة ينتشر عليها جنود الاحتلال، الذين كانوا يتلفتون حولهم خشية أن يصلهم رصاص المقاومة فاقتنصوه، لكن ظل فيه رمق حياة، قد يمكنه من النجاة لو أُسعف، إلا أن سيارات الإسعاف أيضا لا تجد لها ممرات أمام وحوش العدو وقتلته. وقد أظهرت الصور التي بثت حول ارتقاء ناهد، أن قتلته كانوا يتسلّون.
حاول شقيقه رامز اللحاق به لإنقاذه، لكن القتلة، لم يعتادوا رؤية أحد يمكنه التضحية من أجل أحد أفراد أسرته، فما تزال تسري فيهم روح القتل السوداء، تلك التي أورثتها لهم خرافاتهم الدينية، وتعطشهم لقتل الـ"غوييم"، ليتلقى رامز رصاصة فيرتقي شهيدا فوق جثمان شقيقه، في مشهد لم تعتبره محكمة العدل الدولية كافيًا، لإدانة الكيان الصهيوني على جرائمه الهمجية.
جرائم الكيان لم تكن موثّقة بالصور فقط، بل كانت تبث على الهواء مباشرة، وهو ما شاهده العالم الأعمى عند اغتيال الإعلامية شيرين أبو عاقلة أمام كاميرات هذا العالم، وقد منع الإسعاف من الوصول إليها، لتتحول من شاهدة على الحقيقة إلى شهيدتها.
وفي المشهدية الدامية لتاريخ الحرية الفلسطيني، قبل 24 عامًا، شهدنا بعدسة المصور الفرنسي شارل إندرلان المراسل في قناة فرنسا 2، تفنن جنود الكيان الصهيوني بقنص وقتل الطفل محمد الدرة (12 عاما) وعلى الهواء مباشرة. وبالطبع لا يوجد سبب منذ فجر التاريخ حتى اليوم، يمكنه منح أي شخص رخصة قتل طفل، لكن الكيان فوق هذا كله، وبرخصة الغرب وأميركا، يتغذون على الدم والحروب. ويمنحون رخص القتل لمن ينفذ وصايا وحشيتهم.
ومنذ 100 عام، حين كانت فلسطين تحت حراب الانتداب البريطاني، ومنذ 76 عاما من عمر الاحتلال الوحشي، المثبت بلاصق الغرب ودعمه الذي لا يتوقف، ما يزال الفلسطيني يعيش الموت يوميًا، ففي قرية دير ياسين غربي مدينة القدس المحتلة، أوغلت العصابات الصهيونية آنذاك في إبادة أهلها المسالمين. لم تكن تلك المجزرة توثق فصلا جديدا من تاريخ القتل الصهيوني لشعب يريد أن يعيش فوق أرضه بسلام، بل كانت استمرارا لتاريخ مرعب من المجازر التي ارتكبت على أرض فلسطين على أيدي عصابات شترين والهاغاناه والارغون الصهيونية، يريدون من ذلك، إرهاب الفلسطينيين لترك بيوتهم وأرضهم وتاريخهم، وخلق صور للرعب والإرهاب، وفق الناقد الأدبي والروائي وليد أبو بكر.
ويضيف أبو بكر لـ"الغد" "تفاعل الفلسطيني مع مشهد موت أهله، جعله يحزن لكن دون أن ينسى، بل كان المشهد يشحنه ليقاوم، وهو أمر مرتبط بالجينات والمورث الشعبي الذي يهتف للشهيد عند رفعه فوق الأكتاف، ثم الأخذ بثأره، وهو ما ترسخه المقاومة الفلسطينية منذ لحظة انطلاقها قبل 100 عام، واستمرارها الى اليوم، وهو ما ألقى بظلاله على إطلاق التسميات على أسلحة المقاومين ومعاركهم، كما نرى اليوم ما تسمى به صواريخ "كتائب القسام"، من أسماء شبان شهداء من الضفة الغربية وقطاع غزة تحملها صواريخ مقاتليها، كالشهيد إبراهيم النابلسي ويحيى عياش وأحمد ياسين، وغيرهم.
"الفلسطيني برغم موت من يحب، يعيش التجربة معه"، وفق أبو بكر الذي يضيف أن الموروث الشعبي العربي عامة والفلسطيني تحديدًا، يتعامل مع مشاهد الموت بالطريقة ذاتها، فهو يغني للشهيد نكاية بأعدائه وحفظًا لنضاله وجهاده. مثال ذلك؛ الشهداء الذين أعدموا في قلعة عكا العام 1930: محمد جمجوم وعطا الزير وفؤاد حجازي، وصدحت لأجلهم الأغنية الشهيرة "من سجن عكا" التي أضحت نشيدا شعبيا للحرية والبطولة والشهادة عند الفلسطيني.
وأردف الناقد الأدبي، أن الأغنية الوطنية التي تحمل إشارات الموت والمقاومة، أصبحت موروثا تتناقله الأجيال الفلسطينية، فبرغم أن هذه الأغنية صدح بها الفلسطينيون في العام 1930، وهي تظهر سرعة التسابق بين الشبان الثلاثة على الشهادة، لكن "الحسرة تبقى بعد الشهداء على الأحياء تحديدًا؛ لذلك على الأحياء أن يعيشوا تجربة الموت مرارًا حتى نبتلع الحزن ونتماهى مع الشهداء ثم نقاوم".
حديث أبو بكر، يتطابق مع عبارة الشاعر الفسطيني محمود درويش، الذي أكد أن "الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع الأحياء"، وهو ما يتفق معه أستاذ الفلسفة الغربية المعاصرة في الجامعة الأردنية د. توفيق شومر.
يقول شومر لـ"الغد"، إن الموت سمة أساسية من سمات الوجود، فكل إنسان مصيره الموت، ولكن ومع إدراكنا لهذه الحقيقة، نجد أن التجربة التي يخوضها الإنسان في شعوره بموت الآخرين، هي من أقصى التجارب التي يمر بها.
ويشير إلى أنه "كلما يكون الميت أكثر قربا لنا، يكون الشعور بموته الذي يتشكل في داخلنا أعظم. عليه فإن هذا الشعور المتعاظم الذي يشعر به المواطن العربي بموت الأطفال والنساء في فلسطين عموما وفي غزة اليوم على وجه الخصوص، ينبع أساسا من شعورنا الجمعي بأن فلسطين وشعبها، يقعون في دائرة اهتمامنا المباشرة".
ويرى شومر، أن الشعور يأخذ بعده المتعاظم لإدراكنا أيضا بأن هذا الموت، لم يأت بشكل طبيعي، بل جاء عبر العدوان الصهيوني على شعبنا في فلسطين، والإبادة الجماعية الممنهجة التي يقوم بها.
ويعتقد أستاذ الفلسفة بأننا اليوم ونظرا للدور الذي تقوم به الفضائيات العربية من عرض متواصل للأحداث في غزة، فإن هذا الشعور بالموت والفقد يتعاظم أضعافا مضاعفة.
وتابع "من المفترض أن تكون المشاعر المتشكلة والناتجة عن تجربة موت شهداء غزة، هي مشاعر الغضب، ومشاعر عزيمة للعمل، والاستمرار في العطاء والتضحية، لكي يستمر دعم وتأييد نضال الشعب الفلسطيني، إلى أن ينال حريته ويطرد هذا العدو الغاصب، فالتضحيات يجب ألا تضيع سدى في الطريق الطويل، غير أن الوصول للتحرير لا محالة منه".

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