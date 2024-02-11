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هل ينجح نتنياهو بتهجير مليون و300 ألف من رفح قسريا؟

2/11/2024 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) موفق كمال عمان- تشهد منطقة رفح في أقصى جنوب غزة مناورات سياسية، وتهديدات باجتياح عسكري يلّوح به رئيس وزراء الاحتلال المتطرف بنيامين نتنياهو، بذريعة القضاء على حركة المقاومة الإسلامية - حماس وتحرير الأسرى الصهاينة من قبضة المقاومة، بينما تحشد مصر قواتها العسكرية على الحدود مع قطاع غزة، وتبعث بتحذيرات وتهديدات سياسية للاحتلال، لمنع تنفيذ أي هجوم على المدينة، لمنع أي تهجير منها.
خبراء سياسيون وعسكريون، أكدوا أن أي عملية عسكرية للاحتلال على الحدود، ستواجه فشلا ذريعا، وستوسع حرب الاستنزاف على أيدي المقاومة، وتكبّد الكيان مزيدا من الخسائر في صفوف جيشه، ولكن الأهم، لن يتمكن الاحتلال من تحقيق أي تهجير؛ قسري أو طوعي، وتجلى ذلك بفشله في دفع الغزيين منذ 7 أكتوبر العام الماضي إلى التهجير.
الخبير في الشؤون الإسرائيلية د. أيمن الحنيطي، نتنياهو يمضي نحو المجهول، وقد يؤجج الأوضاع، فيمضي لإشعال حرب إقليمية. ويرشح ذلك ما يبديه من إصرار على اجتياح رفح، تحت ذريعة أنها آخر معاقل حماس، لذا فهو يتطلع للقضاء عليها، مصرحا بأن لها 4 كتائب في المدينة، توفر الحماية لقادة حماس، وأنها تحتجز رهائن صهاينة.
وأشار إلى أن نتنياهو، يبحث عن صورة نصر منذ 7 أكتوبر العام الماضي، ومع دخول الحرب شهرها الخامس ما يزال حلمه بالنصر قائما، لكن المعطيات تؤكد فشله الذريع استخباراتيا وعسكريا وأخلاقيا هو وحكومته المتطرفة وجيشه.
وأضاف الحنيطي، أن نتنياهو يزعم بأن جيش الاحتلال سينفذ خطة لتهجير الغزيين من رفح إلى منطقة آمنة قرب خان يونس، مجهزة لاستقبالهم، في محاولة منه لتخفيف غضب وموقف المجتمع الدولي الذي يحذره من أي اجتياح لرفح، لحجم الكثافة السكانية العالية فيها، ما سيؤدي لإبادة جماعية، لكنه سيذهب لوضع المجتمع الدولي تحت الأمر الواقع، بفرض تهجير قسري للغزيين من رفح إلى مصر، وإذا نفذت هذه العملية في الأسابيع المقبلة، فمعنى ذلك تأجج الوضع في المنطقة مع قرب حلول شهر رمضان.
خبير الإستراتيجيات الدفاعية اللواء المتقاعد د. مأمون أبو نوار قال إن الوضع العسكري في غزة معقد، أمام مزاعم نتنياهو بوجود 4 كتائب من حماس في رفح يريد تدميرها، وهناك 5 مراكز قيادية، وأنفاق إستراتيجية وتكتيكية. كل ذلك يتطلع لتدميره، مع حلمه بتحرير الأسرى، لكن ذلك مستحيل على قواته.
ووصف أبو نوار نتنياهو بالمجنون، لأنه سيرتكب مجازر بشعة إذا ما اجتاح رفح، يتبعها كوارث إنسانية، وبالنسبة لمصر فقد نفذت إجراءات وقائية ردعية بتحشيد عسكري على الحدود، ناهيك عن محاولاتها للتأثير على المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال بمنعه من التهجير، مبينا أن هذه التحشيدات تحذيرات لن يأبه لها نتنياهو، فهو سيحاول نقل المسؤولية إلى مصر وفرض سياسة الأمر الواقع.
اللواء المتقاعد د. عمار القضاة، اعتبر أن نتنياهو يتطلع لإكمال مخططه قبل انتهاء مهلة الشهر الذي ألزمته به المحكمة الدولية لتقديم الكيان تقريرا ينفي عنه تهمة الإبادة الجماعية أو وقف جرائمه، علما بأن ما يقدم عليه يشكل جريمة إبادة جماعية، فالاحتلال يسارع ليحدث ضربة قاسمة في غزة قبل انتهاء الشهر، ليحرز انقلابا كاملا في الموقف السياسي والعسكري.
وفي ظل قرابة وجود مليون و300 ألف غزي في رفح، فأي عمل عسكري سيؤدي لكارثة إنسانية بحقهم، إذ لن يكون لهم أي ملاذ سوى اللجوء للأراضي المصرية أو الموت في غزة، ونتنياهو يسعى لإيجاد مبرر أو حجة لتنفيذ مخطط التهجير القسري الكامل لكل الغزيين، لذا تركز ذرائعه على المضي بمخططه بزعم وجود مجموعات مقاومة هناك، لكنه لم ولن يتمكن من القضاء عليها.

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