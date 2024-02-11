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الإعلام في عهد الملك: ترسيخ للحرية الصحفية وتعددية المنابر تعكس وجهات متباينة

2/11/2024 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يخوض الإعلام الأردني غمار تحولات عميقة في بنيته ومحتواه، مسترشدا بشعار السقوف العالية التي رسخها مؤسسيا جلالة الملك عبدالله الثاني في مسعى لإعلاء شأن وجهات النظر الأخرى، إتكاء على مبادئ الدولة الأردنية وقيمها في الدفاع عن الحقيقة وأخلاقيات العمل الإعلامي والحريات العامة.
ففي ظلال العهد الميمون لجلالة الملك عبدالله الثاني، أصابت وسائل الإعلام بمختلف أشكالها قسطا كبيرا من المهنية والنضوج محققة نقلة نوعية في مجالات التغطية والتنوع الإعلاميين، وترسخت الحرية الصحفية وتعددية المنابر التي تعكس وجهات نظر متباينة حيال المشهد الوطني والعربي والدولي.
ولأن التقنيات الحديثة باتت منذ حين جسرا فاعلا في تشكيل توجهات الرأي العام، فقد تسلح الإعلام الأردني بهذه التقنيات واستثمرها بشكل فعال وأدام انخراطه فيها، خاصة في منابر وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها.
معطيات التحدي الرقمي محليا تفيد أن للإعلام الأردني دورا مشهودا في إجلاء موقف الدولة الأردنية حيال المتغيرات السياسية والاقتصادية التي يمور بها عالم اليوم، ولا سيما في المنطقة العربية.
فقد قطع الإعلام الأردني شوطا طويلا في تحسين جودة ومستوى التغطية عبر التواصل الحثيث مع الجمهور، وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ولم يبطئ الإعلام لحظة في التركيز على القضايا المفصلية وطنيا وقوميا ودوليا، خاصة ما يتصل بالقضية الفلسطينية بصفتها محورا مركزيا في السياسة الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني.
أما العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، فقد كان الإعلام الأردني في طليعة الذائدين عن الشعب الفلسطيني وتعرية التضليل الإسرائيلي، فكان المجهر الذي ينقل بدقة حيثيات الموقف السياسي الأردني الشجاع في الدفاع عن قضية العرب الأولى، ورفض تهجير الشعب الشقيق من بلاده والتمسك بحقوقه الوطنية المشروعة في بناء دولته المستلقة وعاصمتها القدس، استنادا للشرعية الدولية وقراراتها في هذا الشأن.
وأولى الإعلام الأردني أهمية كبرى لتدريب كوادره لتتكيف وتستوعب وتبدع في تسخير النقلة الرقمية لخدمة القضايا الوطنية والعربية، فضلا عن التنوع الكبير بوسائل الإعلام المحلية، ما أسهم في تعزيز المنافسة، من حيث التنوع والأداء الذي يخدم رسالة الدولة داخليا وخارجيا، الأمر الذي أسهم في تميز الإعلام الأردني، وقوّى حضوره على الساحة العالمية.
وقد حرص جلالة الملك على حرية الصحافة والإعلام استنادا لإيمان جلالته بأن "حرية الصحافة سقفها السماء" ولدور وسائل الإعلام في النقد البناء خدمة للمصلحة الوطنية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين معيشتهم.
ولعل اهتمام جلالته بالإعلام يعد امتدادا للتاريخ الهاشمي منذ قيام الدولة الأردنية منذ أكثر من قرن مضى، إذ كانت الصحيفة الأولى "الحق يعلو" التي صدرت عام 1920 غداة وصول الملك المؤسس عبدالله الأول إلى معان، وكانت تحمل الصوت الأردني وصداه القومي مبشرة بمشروع الأمة الوحدوي والدعوة إلى التحرر والوحدة والحياة الفضلى والانعتاق العربي.
فقد أولت القيادة الهاشمية مبكرا جل اهتمامها بالإعلام، وهو ما انعكس في تأسيس الإذاعة الأردنية، والتلفزيون الأردني، وصولا إلى التنوع الكبير في وسائل الإعلام المحلية التي تسلط الضوء على مواقف جلالة الملك تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي يسعى جلالته جاهدا إلى وضعها على سلم الأولويات الدولية، إضافة إلى التركيز على تحسين صورة الإسلام في جميع المحافل العربية والدولية.
وتتجلى رؤية جلالته، بأن الإعلام هو ركيزة أساسية في بناء مجتمع قائم على المعرفة والحوار المفتوح وتحقيق التنمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز الروح الوطنية والقيم والثقافة الوطنية، وتجلى ذلك عبر لقاءاته المتكررة مع الإعلاميين التي تعكس الإيمان العميق لجلالته بأهمية الإعلام ودور الإعلاميين في توجيه وتشكيل وعي الجمهور.
وتمثل لقاءات جلالة الملك مع الإعلاميين منصة لفتح قنوات الحوار والتواصل مع الشعب، حيث استمع جلالته بعناية إلى أفكار وآراء وطموحات الإعلاميين، وعبر جلالته عن تقديره لجهودهم ودورهم الحيوي في نقل الأخبار والمعلومات بشفافية ومهنية ومسؤولية.
ويحث الملك في لقاءاته الإعلاميين، على تشجيع الإبداع والتحديث والابتكار في مجال الإعلام، مشيرا إلى أهمية التكنولوجيا في تطوير وسائل الإعلام، ودعم التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لإيمانه العميق بأهمية دور الإعلام والإعلاميين في بناء مجتمع قوي ومتحضر.
ولعل الدعم الملكي الذي حظي به الإعلام في الأردن انعكس على التزامه بتقديم خدمة إعلامية متميزة ومواكبة التطورات الاجتماعية والتقنية، كما يسعى الإعلام إلى تحقيق التنوع بمضمونه وتمثيل مختلف فئات المجتمع، ما يسهم في بناء تجربة إعلامية غنية وشمولية، في بيئة تتسم بحرية الرأي التعبير والتغطية الشاملة للأحداث والقضايا بمهنية عالية، واستقلالية تامة بعيدا عن التأثيرات الخارجية، وبشكل موضوعي ونزيه، مع التأكيد على أهمية تحليل الأحداث وتقديم وجهات نظر متنوعة، وتعزيز الحوار والمشاركة المجتمعية، ما ساهم في بناء جسور التواصل بين الحكومة والمجتمع.
بهذه المنظومة من القيم والمبادئ، ظهر الإعلام الأردني كجهة إعلامية محترفة، عزز دورها وزارة الاتصال الحكومي التي استطاعت في عهد جلالته تنظيم وتطوير القطاع الإعلامي وتعزيز التواصل بين الحكومة والمواطنين، من خلال تدريب الناطقين الإعلاميين في المؤسسات الحكومية، والتربية الإعلامية والمعلوماتية.
وفي هذا الخضم، صدر نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي رقم 65 لسنة 2022، وقد حدد النظام مهام وصلاحيات الوزارة، منها وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز على الالتزام بنصوص الدستور ضمانا لحرية التعبير عن الرأي، وتعزيزا للنهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بالقيم الأصيلة للمجتمع الأردني، وحماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها وتعزيز دورها وفقا للتشريعات النافذة، وتعزيز حق الجمهور بوسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته، وتنمية وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم وتعزيز مبادئ المساواة والعدل وسيادة القانون.
من جهتها، أدت نقابة الصحفيين الأردنيين دورا بارزا في تشكيل وتعزيز الساحة الإعلامية في المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، إذ عملت على حماية حقوق ومصالح الصحفيين، والدفاع عنها، وتمكين حق الوصول إلى المعلومات، ما يسهم في خلق بيئة إعلامية حرة ومتنوعة وتعزيز معايير الأخلاقيات في ممارسة الصحافة، وتقديم محتوى إعلامي يستند إلى الدقة والمصداقية، وتطوير مهارات وكفاءات الصحفيين عبر تقديم برامج تدريبية وفرص تطوير مهني، وبما يعزز مستوى الأداء الإعلامي، وتمكين التواصل والتضامن بين الصحفيين، والمساهمة في تبادل الخبرات ودعم الزملاء في مواجهة التحديات المشتركة.
كما أن وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تعد إحدى ركائز الإعلام الوطني حيث شهدت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، تطورا وتميزا نوعيين في أدائها ودورها، عبر توفير تغطية إخبارية شاملة ومستمرة للأحداث الوطنية والإقليمية، بدقة وموضوعية، واستثمار التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي؛ لتحسين جودة الخدمة وتعزيز تواصلها مع الجمهور.
وتنطلق الوكالة في عملها مستنيرة بمنطلقات ثابتة في سياستها التحريرية تتمثل في قول الحقيقة ونقل الأحداث والوقائع بصدق وأمانة لإنتاج خبر هادف يخدم الأمن الوطني والمصالح العليا للوطن والأمة.
فيما تميزت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردني، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بالعديد من الجوانب التي تعزز دورهما في نقل المعلومات وتشكيل رؤية إعلامية متطورة من خلال تحديث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لتلبية متطلبات العصر الرقمي، وتكثيف البرامج الاخبارية والتفاعلية في مختلف المجالات، ما يجعل الجمهور جزءا من التجربة الإعلامية.-(بترا)

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