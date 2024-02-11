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المياه.. توصيات بالشراكة مع القطاع الخاص لتقليص مخاطر التزود

2/11/2024 11:24:52 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس ‏ عمان- فيما تتواءم خطط وبرامج عمل الإستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023 - 2040، ودعوات تعالت مؤخرا بضرورة مشاركة قطاع المياه العام في الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتخفيف المخاطر واللوائح، أكد الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري عمر سلامة أهمية بناء تحالفات دولية وعالمية لإيجاد حلول تعالج تغير المناخ من خلال إدارة المياه.
وكانت مناقشات المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، الذي عقد مؤخرا وحصلت "الغد" على نسخة منها، قد أوصت بضرورة توفير الحوافز العامة للاستثمار الخاص، وضرورة أن تكون القطاعات العامة حاضرة، لتنظيم المعايير المحددة، فيما اقترحت رؤية التحديث الاقتصادي للأردن حتى العام 2033، مبادرات ضمن قطاع المياه، أهمية إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص بما يشمل فرصا استثمارية محددة.
وفي هذا الصدد، أكد سلامة في تصريحات لـ "الغد"، أهمية مثل هذه المنتديات العالمية، معتبرا أنها فرصة لإطلاع العالم أجمع على حجم التحديات المائية التي يواجهها الأردن، وخاصة في ظل زيادة الطلب المائي نتيجة أعباء اللجوء في المنطقة.
وقال سلامة إن المنتديات العالمية تعد فرصة لتقديم أبرز المشاريع التي يمكن أن توفر حلولا مائية مستدامة، وعلى رأسها مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر، والتي تأتي بقيادة من قبل جلالة الملك في سياق تركيز تلك الجهود الدولية لتوفير كل الدعم لتمكين الأردن من تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع المستثمرين وقادة الأعمال والقادة السياسيين والاقتصاديين، إلى جانب بناء تحالفات دولية وعالمية لإيجاد حلول تعالج تغير المناخ من خلال إدارة المياه.
من جانبها، أكدت مبادرات "التحديث الاقتصادي" ضرورة الاستفادة من الحلول التكنولوجية لبرامج استدامة المياه، وهو ما ينسجم والإستراتيجية المائية ضمن محور الابتكار والتكنولوجيا ومشاركة القطاع الخاص في قطاع المياه، والتي دعت إلى الاستفادة من الابتكار والتقدم التكنولوجي حيثما كان ذلك مجديا.
وفيما أكدت مناقشات "الاقتصادي العالمي"، إمكانية حل قضايا المياه خلال فترة معقولة من خلال الوسائل المالية والتكنولوجية، طالما يتم إجراء التنظيم بشكل جيد والقيام بالتمويل اللازم، عززت إستراتيجية قطاع المياه المحدثة الوصول نحو أهداف "زيادة مشاركة القطاع الخاص من أجل تحسين الكفاءة التشغيلية واستدامتها، وإدخال أطر الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق مرونة أكبر في التنفيذ، وتحسين إدارة المخاطر، والاستفادة من مصادر التمويل البديلة".
وبينما ناقش "الاقتصادي العالمي" خلال جلسة حوارية تمحورت حول "اختلال التوازن مع المياه"، فكرة كون المياه نتيجة وسببا لتغير المناخ، والفروق الاجتماعية والاقتصادية الدقيقة التي تحيط بمسألة المياه، وكيف يمكن أن تصبح إدارة المياه عنصرا رئيسا في تحديد كيفية تأثر الاقتصاد وتغير المناخ استجابة لذلك، أكدت إستراتيجية قطاع المياه الأردنية أهمية الشراكة القوية مع القطاع الخاص في دفع الابتكار وتحسين تقديم الخدمات وتطوير التزويد المائي، واستخدام المياه المعالجة ورفع الكفاءة في استخدام المياه في سائر القطاعات وخاصة الزراعة، وفي مواجهة التغير المناخي.
وبحث "الاقتصادي العالمي"، وهو منتدى سنوي يبحث نطاقا واسعا من القضايا العالمية من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص مع المشاركين بمن في ذلك المستثمرون وقادة الأعمال والقادة السياسيون والاقتصاديون، معطيات مشروع عالمي يهدف لإيجاد حلول تعالج تغير المناخ من خلال إدارة المياه.
وأكد المنتدى أن "المياه لا تقتصر فقط على الأطراف المحلية" أي أن "ما يحدث في المياه لا يتعلق فقط بالأحداث المحلية"، إنما "هناك تحول في الظروف العالمية أجمع"، مشيرا إلى أن عدم فهم الأسباب الكامنة وراء قضايا المياه وتغير المناخ، فضلا عن عدم التركيز على ما هو أبعد من الحلول المحلية البسيطة، هو التحدي الذي يجب التغلب عليه في إدارة المياه.
وأشار إلى ضرورة مشاركة القطاع العام في الاستثمار وتخفيف المخاطر واللوائح، وتوفير الحوافز العامة للاستثمار الخاص، وذلك توازيا وضرورة أن تكون القطاعات العامة حاضرة لتنظيم المعايير المحددة.
وتطرق إلى ارتباط المياه بسائر المجالات المجتمعية، إذ تعد المياه عاملا مضاعفا يؤثر على مختلف المجالات المجتمعية من تعليم وصحة ووظائف وتنمية، وهو أساس الاقتصاد الاجتماعي والرفاهية، بينما لم تغفل إستراتيجية المياه الأردنية في محورها حول الحوكمة في قطاع المياه، تحديد هدف تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي والشمولية وتمكين الشباب في مختلف مؤسسات قطاع المياه، وتعزيز تعميم مراعاة منظور النوع الاجتماعي في خطط قطاع المياه والإستراتيجيات والبرامج والتوعية والمشاركة والأنشطة.
وذلك إلى جانب الاستمرار في تنفيذ سياسة النوع الاجتماعي الحالية لقطاع المياه.
واستعرض المنتدى ذاته تحديات ما تزال حاضرة في وجه قصايا المياه، من أبرزها؛ استخراج المياه الجوفية في الزراعة في العديد من الدول، حيث يتم تحفيز المزارعين على ضخ كمية غير مستدامة من المياه الجوفية بسبب دعم الطاقة والديزل، ما يستدعي دعم النوع المناسب من الزراعة.

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