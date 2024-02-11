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ترانسفير طوعي.. فكرة جيدة

2/11/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس عكيفا الدار
مفهوم "ترانسفير طوعي" يطرح أمام ناظرينا شخصية الكهاني ايتمار بن غفير. فكرة "تشجيع الفلسطينيين على الهجرة" تذكر على الفور بمؤسس حزب الترانسفير رحبعام زئيفي. حلمهم وحلم أمثالهم، بدءا بالكاهنة الكبرى للحركة المسيحانية دانييلا فايس وانتهاء بأغبيائها مثل ميكي زوهر الذين كانوا يرقصون في مؤتمر "العودة الى غوش قطيف"، حلمهم يشبه "عيرف راين" (منطقة خالية من اليهود بتعبير النازية). أرض إسرائيل من البحر وحتى النهر خالية من العرب. ولكن باستثناء من ينفثون سم تفوق اليهود وكراهية الأجانب والادمان على العقارات، فإن إعادة التوطين يمكن أن تكون مبادرة مرحب بها.
مفهوم "إعادة التوطين" للاجئين من العام 1948، ذكر للمرة الأولى في تفويض "الأونروا" الصادر في العام 1949. فقد جاء فيه، أن المنظمة ستعمل مدة سنتين – ثلاث سنوات فقط إلى حين حل الظروف التي نشأت بسبب حالة الطوارئ وإعادة توطين اللاجئين الذين هم تحت رعايتها. وقد تم تقدير عددهم في حينه بـ700 ألف شخص. ولكن ادعاء "حق العودة" استخدم كسبب (أو كذريعة) للدول العربية الثرية التي قامت بإغلاق أبوابها أمام اللاجئين.
منظمات المقاومة الفلسطينية، حولت مخيمات اللاجئين إلى دفيئات لتربية المقاتلين ضد إسرائيل. في الوقت الذي فيه ممثلة الأمم المتحدة للاجئين "يو.ان.اتش.سي.آر" عملت على إعادة توطين اللاجئين في كل النزاعات في العالم، فإن "الأونروا" أصبحت مزودة الطعام والتعليم والصحة والرفاه للاجئين الفلسطينيين. مدير عام "الأونروا" جيمس ديفيز قال في العام 1959: "إن المنظمة هي أحد الأثمان – كما يبدو الأدنى من بينها – الذي يدفعه المجتمع الدولي من أجل عدم حل المشاكل السياسية للاجئين.
كارثة 7 تشرين الأول، فرضت على العائلات الإسرائيلية ترانسفير غير طوعي. جرائم حماس حكمت بالترانسفير غير الطوعي أيضا على مئات آلاف العائلات الفلسطينية. هذه الأزمة العميقة يجب أن تشكل خشبة القفز من أجل حل جذري، يتجاوز العثور على بديل للأونروا؛ تسوية تؤدي إلى إنقاذ لاجئي العام 1948 من مخيمات اللاجئين. هذه عملية حيوية، حتى لو كانت غير كافية، لإنهاء النزاع والمصالحة بين الشعبين.
الكثير من القتلة الذين قاموا باقتحام غلاف غزة في 7 تشرين الأول، مهاجمون وانتحاريون وزعماء حماس، خرجوا من هذه المخيمات. ثلاثة أجيال حملت في عنقها مفاتيح بيوتها في عسقلان ويافا والقطمون، وهم يعرفون أن الجيل القادم محكوم عليه بحياة الضائقة وعدم الأمل. الضوء الذي بزغ عند التوقيع على اتفاقات أوسلو في العام 1993، خفت عندما قتل اسحق رابين وتلاشى في ظل حكومات اليمين الاستيطانية.
فكرة إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ليست جديدة. فهي كانت مشمولة في خطة الرئيس الأميركي بيل كلينتون، والتي ارتكزت على حل الدولتين. مبادئ الخطة التي عرضت على الطرفين في نهاية العام 2000، تمت مناقشتها أيضا في محادثات طابا بين حكومة اهود باراك والفلسطينيين في بداية العام 2001. بعض الدول، منها الولايات المتحدة وكندا، وافقت على استيعاب عدد من اللاجئين. الخطة شملت إقامة منظمة دولية لتمويل هذه المبادرة. وقد تم التوضيح أن تطبيق جميع بنود الخطة سيعتبر تنفيذا لقرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194 الصادر في تشرين الثاني(نوفمبر) من العام 1948، الذي يعتبره الفلسطينيون الأساس القانوني لتبرير مطالبتهم بحق العودة. مبادرة السلام للجامعة العربية في آذار(مارس) من العام 2002 نصت على أن القرار 194 هو الأساس لحل مشكلة اللاجئين، لكن هذا الحل يجب أن يكون عادلا ومتفقا عليه.
قضية اللاجئين عادت إلى طاولة المفاوضات في المحادثات التي أجراها رئيس الحكومة اهود اولمرت مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العام 2007. وقد اتفقا على أن عددا قليلا من اللاجئين (50 – 100 ألف) يمكن استيعابه في إسرائيل في
إطار جمع شمل العائلات. الأغلبية الساحقة يمكنها الاختيار بين إعادة التأهيل في الدولة الفلسطينية أو الهجرة إلى دولة ثالثة (ترانسفير طوعي، كما قلنا). أولمرت اقترح أن تؤسس إسرائيل وتدير صندوقا دوليا يجند الأموال من أجل تعويض اللاجئين عن خسارة ممتلكاتهم. في تحقيق شامل أجري في العام 2007 تم تقدير التعويض الشامل بأقل من مليار دولار، وهذا مبلغ يساوي نفقات الولايات المتحدة في ثلاثة أيام قتال في العراق.
في استطلاع للرأي العام، أجري في تلك الفترة في أوساط عينة كبيرة لـ4500 لاجئ فلسطيني في لبنان، وجد الباحث الفلسطيني الدكتور خليل الشقاقي، أنه فقط أقلية صغيرة (لاجئي غزة والضفة الغربية، اقل من 10 في المائة) أجابوا بأنهم يريدون أن يكونوا مواطنين إسرائيليين، 9 % من اللاجئين و5 في المائة من اللاجئين في لبنان فضلوا الهجرة إلى دول أخرى.
الأغلبية الساحقة من المستطلعين اختارت إمكانية بناء مستقبلها في دولة فلسطينية مستقلة. أين سيقيم كل هؤلاء بيوتهم؟ يمكن البدء بكريات أربع، عند الخبير المعروف بالترانسفير الطوعي، مع صورة القاتل، هو واصدقاؤه في شبيبة الفظائع لن يتم تهجيرهم من بلادهم، بالعكس، هم سيحصلون على سلة استيعاب سخية من أجل الهجرة إلى دولة إسرائيل.

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