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أكثر من 20 ألف طفل وسيدة استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

2/11/2024 11:24:35 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ عدد الشهداء من النساء والأطفال، في قطاع غزة من 7 تشرين الأول الماضي حتى الأحد، 20,700 شهيد، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
وقال المكتب الإعلامي، في اليوم 128من الحرب، إن قوات الاحتلال ارتكبت 2,438 مجزرة، نتج عنها 35,176 شهيد ومفقود.
وأوضح أن عدد الشهداء ممن وصلوا إلى المستشفيات بلغ 28,176 شهيداً، بينهم 12,300شهيدا من الأطفال، و8,400شهيدة من النساء.
وأضاف أن عدد الشهداء من الطواقم الطبية بلغ 340 شهيدا من الطواقم الطبية، و46 شهيداً من الدفاع المدني.
وتابع أن عدد المصابين بلغ 67,784 مصاباً، بينهم 11,000 جريح بحاجة للسفر للعلاج "إنقاذ حياة وخطيرة".
وتحدث عن وجود 10 آلاف مريض سرطان يواجهون خطر الموت، إضافة إلى وجود 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية نتيجة النزوح.
وبين أن هناك 8 آلاف حالة عدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي بسبب النزوح، و350 ألف مريض مزمن معرضون للخطر بسبب عدم إدخال الأدوية.
وأشار إلى وجود 60 ألف سيدة حامل مُعرّضة للخطر لعدم توافر الرعاية الصحية.
وعن حالات الاعتقال، أوضح أن هناك 99 حالة اعتقال من الكوادر الصحية، و10 حالات اعتقال من الصحفيين ممن عرفت أسماؤهم.
وعن الدمار الذي خلفه الاحتلال، بين المكتب الإعلامي الحكومي، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت 142 مقراً حكومياً دمرها الاحتلال.
وأضاف أنه دمر 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و295مدرسة وجامعة دمرت بشكل جزئي.
وأوضح أن قوات الاحتلال دمرت 184 مسجداً بشكل كلي، و266مسجداً دمر بشكل جزئي، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.
ولفت إلى أن عدد الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال بلغت 70 ألف وحدة سكنية دمرت كلياً، و290ألف وحدة سكنية دمرت جزئياً وهي غير صالحة للسكن.
كما دمر 200 موقع أثري وتراثي دمرها الاحتلال، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.-(وكالات)

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