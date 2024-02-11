إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البلدة القديمة من القدس
التاريخ
2/11/2024 11:24:35 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، في البلدة القديمة من القدس.
وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة في شارع الواد بالبلدة القديمة، أطلقت النار صوب فلسطيني، مما أدى إلى إصابته بجروح، وتركته ينزف ومنعت طواقم الإسعاف من الوصول إليه.-(وفا)
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