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جيش الاحتلال الإسرائيلي: 2855 جريحا في صفوفنا منذ بدء الحرب

2/11/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف منتسبيه إلى 2855 شخصا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن من بين المصابين 1679 إصابة طفيفة و744 متوسطة و432 إصابة حرجة.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة اثنين من ضباطه وجندي بجروح خطيرة، خلال معارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة، فيما أشارت مصادر عبرية إلى أن أحد الضابطين يعمل في كتيبة الهندسة بجيش الاحتلال، بينما يعمل الضابط الآخر والجندي ضمن وحدة المظليين.--(بترا)

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