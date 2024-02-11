جيش الاحتلال الإسرائيلي: 2855 جريحا في صفوفنا منذ بدء الحرب

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الجرحى في صفوف منتسبيه إلى 2855 شخصا منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
وبحسب موقع وزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن من بين المصابين 1679 إصابة طفيفة و744 متوسطة و432 إصابة حرجة.
كما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إصابة اثنين من ضباطه وجندي بجروح خطيرة، خلال معارك مع المقاومة في جنوب قطاع غزة، فيما أشارت مصادر عبرية إلى أن أحد الضابطين يعمل في كتيبة الهندسة بجيش الاحتلال، بينما يعمل الضابط الآخر والجندي ضمن وحدة المظليين.--(بترا)
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