فايننشال تايمز: لا خطة حتى الآن لشن عملية إسرائيلية برفح

فايننشال تايمز: لا خطة حتى الآن لشن عملية إسرائيلية برفح
التاريخ
2/11/2024 11:24:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مصدر مطلع إنه لا خطة حتى الآن لشن عملية إسرائيلية في رفح رغم الحديث العلني عن توغل وشيك.
وأضاف الإسرائيليون لا يعرفون ما يريدون فعله وهناك الكثير من الارتباك المحيط برفح.
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