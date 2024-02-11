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نائبة أميركية: بلادنا تمول ذبح الفلسطينيين

2/11/2024 11:24:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت النائبة الديمقراطية كوري بوش ان الولايات المتحدة تمول عملية النزوح الجماعي للفلسطينيين وذبحهم.

وأضافت بوش : علينا إنهاء هذا التواطؤ واستعادة إنسانيتنا وتسهيل وقف دائم لإطلاق النار الآن.

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