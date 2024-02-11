نائبة أميركية: بلادنا تمول ذبح الفلسطينيين

نائبة أميركية: بلادنا تمول ذبح الفلسطينيين
التاريخ
2/11/2024 11:24:34 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت النائبة الديمقراطية كوري بوش ان الولايات المتحدة تمول عملية النزوح الجماعي للفلسطينيين وذبحهم.
وأضافت بوش : علينا إنهاء هذا التواطؤ واستعادة إنسانيتنا وتسهيل وقف دائم لإطلاق النار الآن.
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