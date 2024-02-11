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الاحتلال يقع في كمين كبير بخان يونس

2/11/2024 11:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة البث العبرية عن وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال هيئة البث فجر الاثنين، إن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس والكمين كبير جدا وتتم متابعته.

وأشارت إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر صباح الاثنين تفاصيل الحدث.

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