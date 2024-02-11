الاحتلال يقع في كمين كبير بخان يونس
التاريخ
2/11/2024 11:24:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت هيئة البث العبرية عن وقوع قوات من جيش الاحتلال في كمين كبير جدا في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقال هيئة البث فجر الاثنين، إن الجيش يعاني من وضع صعب في خان يونس والكمين كبير جدا وتتم متابعته.
وأشارت إلى أن المتحدث باسم الجيش سينشر صباح الاثنين تفاصيل الحدث.
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