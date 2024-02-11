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كيربي يتولى منصبا إضافيا في البيت الأبيض

2/11/2024 11:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال مسؤول أمريكي لـ"رويترز"، الأحد، إن جون كيربي، كبير المتحدثين باسم الأمن القومي للرئيس جو بايدن، سيحصل على ترقية ويتولى دورا أكبر في البيت الأبيض.
وسيحصل كيربي، الذي شغل في السنوات الماضية منصب كبير المتحدثين باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) ووزارة الخارجية، على منصب جديد هو مستشار اتصالات الأمن القومي بالبيت الأبيض، وستتم ترقيته إلى درجة مساعد للرئيس من نائب مساعد.
وقال المسؤول إن كيربي سيكون مسؤولا عن تنسيق الاتصالات المتعلقة بالأمن القومي مع مجموعة متنوعة من الوكالات، وفقا لـ"رويترز"

وكيربي أحد أبرز الوجوه في البيت الأبيض منذ تولي بايدن الرئاسة، إذ ينضم كثيرا إلى المتحدثة كارين جان بيير لتقديم إفادات بشأن قضايا تتعلق بالأمن القومي، لاسيما منذ بدء حرب غزة.
وقال المسؤول إن ظهور كيربي لتقديم الإفادات سيستمر.
ويتولى كيربي، وهو أميرال متقاعد من البحرية الأمريكية، منصب منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي منذ أن تم تعيينه من البنتاغون في عام 2022.
وبموجب الهيكل الجديد، سيعين كيربي طاقما صغيرا مكلفا بمساعدته في ترتيب رسائل الإدارة حول قضايا الأمن القومي، إلى جانب الأنشطة الصحفية اليومية.

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