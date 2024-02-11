البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأمريكي أوستن إلى المستشفى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الميجر جنرال بات رايدر، إن الوزير لويد أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن، الأحد، للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف رايدر، في بيان مكتوب، أن أوستن (70 عاما) يقوم بمهامه في أثناء مكوثه في المستشفى.
وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.
ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونغرس في 29 فبراير شباط عن وضعه الصحي.
وكان أوستن نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر كانون الأول للعلاج من سرطان البروستاتا.
وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير كانون الثاني بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.
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