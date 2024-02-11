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البنتاغون: نقل وزير الدفاع الأمريكي أوستن إلى المستشفى

2/11/2024 11:24:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الميجر جنرال بات رايدر، إن الوزير لويد أوستن نُقل إلى مستشفى في العاصمة واشنطن، الأحد، للعلاج من "أعراض تشير إلى مشكلة طارئة في المثانة"، وفقاً لـ"رويترز".
وأضاف رايدر، في بيان مكتوب، أن أوستن (70 عاما) يقوم بمهامه في أثناء مكوثه في المستشفى.
وتعرض أوستن لانتقادات الشهر الماضي بسبب عدم كشفه للمسؤولين الأمريكيين، ومنهم الرئيس جو بايدن، عن تشخيص إصابته بالسرطان وما تلا ذلك من دخوله المستشفى في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني. واعتذر عن ذلك في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون.
ومن المقرر أن يدلي ببيان أمام الكونغرس في 29 فبراير شباط عن وضعه الصحي.
وكان أوستن نُقل إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر كانون الأول للعلاج من سرطان البروستاتا.
وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير كانون الثاني بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية.

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