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حرب غزة معضلة أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية

2/11/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سلط موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي الضوء على خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي ألقاه يوم الخميس، رداً على تقرير المحقق الخاص حول عمر وذاكرة الرئيس، لكنه أشار أن "هذه ليست المعضلة الكبرى لبايدن، وإنما المعضلة هي موقفه من الحرب الإسرائيلية في غزة".
وقال بايدن "إني أرى، كما تعلمون، بأن أسلوب الرد في غزة كان مبالغا فيه"، متحدثاً عن الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالإضافة إلى رغبته في التوصل إلى "وقف مستدام للقتال".
وأضاف "هناك الكثير من الأبرياء الذين يتضورون جوعا، والكثير من الأبرياء الذين يواجهون مشاكل ويموتون، ويجب أن تتوقف الحرب".
واعتبر الموقع أن "هذا بمثابة تحول في الخطاب عن الأيام الأولى للحرب، عندما دعم بايدن إسرائيل بقوة في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن مع مقتل ما يقرب من 30 ألف فلسطيني، بالإضافة إلى المجاعة والمرض، أصبح الرئيس أكثر انتقاداً لسلوك إسرائيل".
ونوه "بزنس إنسايدر" أن "هذا التحول الخطابي سببه احتجاجات وغضب الديمقراطيين على الوضع في غزة، ففي الأشهر الأخيرة تعرقلت العديد من فعاليات بايدن بسبب المتظاهرين المؤيدين لوقف إطلاق النار".
وأصبح المشرعون الديمقراطيين في الكونغرس ينتقدون بشكل متزايد المجهود الحربي الإسرائيلي، حيث يسعى البعض إلى وضع شروط على المساعدات الإسرائيلية المستقبلية.
ولفت الموقع أنه "في الوقت الذي قد يعارض فيه بعض الديمقراطيين التقدميين إرسال المزيد من المساعدات إلى إسرائيل، لكنهم يظلون صوت الأقلية في المستويات العليا للحزب"، إلا أن الوضع الأكثر خطورة يكمن بين الناخبين الديمقراطيين العاديين، حيث قد يهدد ذلك فرص بايدن في إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين الثاني هذا العالم.
ووفقاً لأحد استطلاعات الرأي التي أجريت أخيرًا، فإن "نحو 50% من الديمقراطيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، فيما يستعد العديد من الديمقراطيين لانتخاب بايدن على أي حال، وجزء كبير قد يرفض إعادة انتخابه".
وفي ولاية ميشيغان، يحث النشطاء المؤيدون لوقف إطلاق النار، الناخبين الديمقراطيين على اختيار "غير ملتزمين" للتصويت لبايدن في الانتخابات التمهيدية المقبلة، ويقولون إنهم سيتوقفون عن دعم بايدن حتى يغير مساره بشأن إسرائيل.

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