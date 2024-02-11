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63 شهيدا وعشرات الجرحى بقصف مكثف غير مسبوق على رفح

2/11/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استشهد 63 فلسطينيا على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة عشرات آخرين إثر سلسلة غارات كثيفة شنها طيران الاحتلال على مناطق متفرقة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت وسائل إعلام فلسطيني إن مصابين، بينهم أطفال ونساء، وصلوا إلى المستشفى الكويتي جراء القصف الإسرائيلي العنيف وغير المسبوق الذي استهدف أساسا شمال مدينة رفح.
وأضافت أن قصفا إسرائيليا استهدف مسجد الرحمة في مخيم الشابورة في رفح، مشيرا إلى وقوع إصابات.
وقالت إن مئات المواطنين نزحوا إلى المستشفى الكويتي هربا من القصف الإسرائيلي العنيف.
من جهته، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن غارات مكثفة استهدفت منازل مأهولة بالسكان قبالة مقر جمعية الهلال وسط مدينة رفح.
وفي وقت سابق، وأفادت بسماع دوي اشتباكات وقصف مدفعي وغارات مكثفة بمدينة رفح، كما تحدث عن قصف على مسافة قريبة من الحدود مع مصر.
وقالت إن اشتباكات إسرائيلية كثيفة تدور بالقرب من محيط المستشفى الكويتي في رفح.
وفي أول تصريح بعد القصف على رفح، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ سلسلة من الهجمات على أهداف نوعية في منطقة الشابورة جنوبي قطاع غزة.

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