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تساؤلات مواطن!

2/11/2024 11:24:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لديّ، مثل أي مواطن، جملة تساؤلات يحتم عليّ الواجب الوطني نشرها وعرضها أمام المسؤولين:
أولا: هل هناك جدوى وضرورة من رصد ما يقارب ثلث مليار دينار أردني لخطتي التحديث الاقتصادي والإداري؟ وهل هذا ينسجم مع الوضع المالي الحالي للدولة؟ وما هي أبرز مجالات إنفاق هذه المخصصات تحديدا؟ وما هي نتائجها المتوقعة وهل لها مؤشرات محددة ذات مستويات مستهدفة معلنة مسبقا؟
ثانيا: هل لو تم تخفيض الضرائب والرسوم بربع هذه القيمة هل ستكون النتيجة أفضل؟ وهل القطاع الخاص بحاجة إلى بيئة أعمال محفزة تمكنه من الإنجاز في ظل منافسة على أشدها أم يحتاج لقوالب ووصفات جاهزة ليعمل ضمنها؟
ثالثا: أُنفقت مبالغ ضخمة على خطتي التحديث الاقتصادي والإداري خلال العامين الماضيين، هل لنا أن نعرف أبرز إنجازاتهما تحديدا (وعلى الأقل ثلاثة أمثلة تستحق الذكر لكل خطة)؟ وبعيدا عن الصياغات العامة المبهمة التي لا تتعدى القول ((تحققت معظم المؤشرات المستهدفة)).
رابعا: ما الذي دفع الحكومة لتعيين عدد من الأشخاص في رئاسة الوزراء حيث تم تحديد رواتبهم وتوقيع عقودهم خارج رئاسة الوزراء والحكومة بشكل عام؟ كان بإمكان الحكومة إذا كانت بحاجة ماسة لخبراتهم أن تعيّنهم لديها وتدفع رواتبهم مهما علت من رئاسة الوزراء ما دامت تمتلك مبررات لتعيينهم وارتفاع رواتبهم. ألم يكن من الأولى عدم زج أي جهة بهكذا أمور؟
خامسا: هل من مبرراتٍ موضوعية للتوسع في هيكل الجهاز الحكومي؟ ولماذا التوسع في عدد القيادات العليا في الوزارات؟ وهل كل الوزارات تحتاج لأكثر من أمين عام واحد؟ وهل انعكس وجود أكثر من أمين عام في الوزارة الواحدة إيجابا على أداء الوزارة وفيه مصلحة للعمل؟ وهل كل الهيئات تحتاج لمجالس؟
سادسا: هل من دوافع وجيهة للتوسع في بند المكافآت؟ ولمن أراد التفاصيل الاطلاع على بند المكافآت في موازنات السنوات الأخيرة وحساباتها الختامية.
سابعا: لماذا تم دمج قانون الموازنة العامة مع قانون موازنات الوحدات الحكومية ما دام الأمر بقي بابا للموازنة العامة وبابا آخر لموازنات الوحدات الحكومية؟ هل كان لهذا التجميع في كتيب واحد غاية؟ وهل تحققت؟
ثامنا: أليس من الأفضل فصل موازنة وزارة المالية كوزارة (مثل أي وزارة) عن بنود النفقات والإيرادات العامة التي تتعلق بالدولة ككل؟ بمعنى إدراج النفقات والإيرادات العامة في فصل مستقل ((عام)) غير فصل وزارة المالية.
تاسعا: هل تقوم الحكومة بتسديد الأقساط المستحقة لصندوق أموال الضمان الاجتماعي من مصادر تمويل أخرى أم بأخذ قروض جديدة من الصندوق نفسه؟ هل لدى الحكومة مصادر تمويل لتسديد مليارات صندوق الضمان؟ كيف للمؤسسة أن تتدبر الأمر عندما تزداد الالتزامات التقاعدية بشكل يفوق الاشتراكات؟ كيف لها أن تدفع الرواتب الشهرية للمتقاعدين من مختلف القطاعات؟ أليس من الأفضل إخراج منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من مظلة الضمان الاجتماعي وأن يكون لهم صندوق تقاعد مستقل كضرورة أمنية؟
عاشرا: هل ستتحقق الغاية من التحديث السياسي إذا لم يتغير نمط تفكير القيادات الرئيسة في بعض الأحزاب ونظرتها للعمل الحزبي.
قد يتساءل البعض هل يجوز للمواطن أن يسأل الحكومة؟ وهنا أُجيب هذا الأمر واجب وطني مكفول في الدستور كما أن مجلس النواب رقيب على الحكومة والمواطن رقيب على مجلس النواب وبالتالي من يملك الأصل- كما يقول أهل القانون- يملك الفرع. كما أن قيام مجلس النواب بالرقابة على الحكومة لا يمنع المواطن من القيام بواجبه الدستوري وحسه بالمسؤولية الوطنية وذلك بالرقابة على الطرفين.
وأخيرا، هذه التساؤلات لا أطرحها ترفا ولكنها بلا أدنى شك تشغل بال كل مواطن. لذا، أرى ضرورة وقوف المسؤول عند كل واحدة منها واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصويبية فعلية حيالها.

MENAFN11022024000072011014ID1107839307

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