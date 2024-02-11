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متهم من يؤمن بالأردن!!

2/11/2024 11:24:19 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

منطق غريب قد لا نجده إلا في الأردن أن يخترع البعض منا اتهامات وافتراءات وأوصافا لأي أردني يدافع عن الأردن، أو يعلن إيمانه بهذا البلد أو يتحدث بإيجابية عن الأردن ومساره وتوجهاته، وهذا الأمر تحول بفعل تعدد المراحل إلى حالة خجل أو خوف داخل بعضنا، إذا قرروا الحديث عن بلدهم أو قيادتهم أو يدافعون عن مواقف الأردن في أي قضية، وكأن من يؤمن بالأردن ويجد فيه مواطن خير ومواقف مشرفة ورجالا مخلصين إنسان غريب، ويتحول بفعل ظاهرة إطلاق الاتهامات وكأنه منافق أو كما يقول البعض سحيج، فهل من يدافع عن بلده ويؤمن بالخير الذي فيه ويفتخر بهويته وأرضه وجيشه منافق ؟
والغريب أن بعض من يطلقون الاتهامات مسرفون في إطلاق المدائح بحق دول وتنظيمات وأحزاب ومواقف في كل أنحاء العالم، جهات يكشف الزمن أن من حصدوا المديح وألقاب الشرف والوطنية وخدمة الدين وفلسطين ليسوا أكثر من جهات تبحث عن مصالحها، وأنها في المراحل الجادة مثل العدوان على غزة مثلا ليس لديهم شيء مختلف، بل هم عكس كل شعاراتهم ومهرجاناتهم وخطاباتهم .
من واجبنا أن نتضامن مع قضايا أمتنا وأن نقف مع كل مظلوم، وواجبنا أن نقدم ما نستطيع، لكن هذا لايعني أن نتنكر لبلدنا وأن يكون همنا كما يفعل البعض أن نرسم صورة شيطانية لهذا البلد وأهله، وأن تكون الوطنية تعني شتم الأردن وشتم كل من يدافع عنه وكل من يؤمن به .
الميزان العدل أن الوطني هو من ينتمي لبلده ويقدم لأهله ويدافع عن مصالح وطنه ويعتز بتاريخه ويقدر من قدموا عبر مسيرته، وهذا المنطق يفترض أن تجده عند من يعارض بعض السياسات أو يقبلها، لكن أن يكون من يتصيد لبلده ويشتم ويتهم ويسيء هو الوطني وغيره منافقون، فهذا عكس المقاييس السليمة، ولهذا من الواجب إعادة الأمور إلى نصابها فالوطني إن كان معارضا أو غير معارض هو من يؤمن بالدولة ويحرص على صورتها ويتحدث عن كل الخير فيها، وجمع المشاهدات أو الإعجابات على مواقع التواصل على حساب البلد وأهله ومن خلال الاتهامات والكذب السياسي ليس له علاقة بأن تكون وطنيا أو غير وطني فهذه تجارة مع مواقع التواصل وسعيا للربح .
مع كل أزمة يتأكد لنا أن القصة ليست في مواقف الأردن بل في حقد على اسمه ووجوده وهويته، ولهذا فإن كل خير يأتي من الأردن لايتم انصافه، بل يتم البحث عن افتراءات وكذب بحقه، وأن ما يتهم به الأردن زورا يفعله غيرنا، ولانسمع من محتكري الطهارة في منطقتنا كلمة بحقهم؛ لإنهم أولياء نعمتهم ..
الوطني هو من يقدم لبلده ويقدرها أما من يتصيد لها الأخطاء ويتمنى لها الأخطاء حتى يشتمها أو يفتري على أهلها فهو السحيج للشيطان وغيره...

MENAFN11022024000072011014ID1107839306

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