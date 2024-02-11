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نظرة إلى الذات!

2/11/2024 11:24:18 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

من الطبيعي أن نسأل أنفسنا أين يقف الأردن من كل هذه التطورات الخطيرة والأحوال الصعبة التي تمر بها المنطقة؟ على خلفية ما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية وفي جوارنا العربي، وارتباطه بالواقعين الإقليمي والدولي، ومن الضروري أن يكون لدينا ما يكفي من الفهم العميق للحقائق، حتى نمتلك الأجوبة الصحيحة على التساؤلات التي نطرحها على أنفسنا، أو يطرحها علينا الآخرون.
إنها النظرة إلى الذات من زوايا متعددة، نحدق جيدا في الأرضية التي نقف عليها وبالإنجازات التي نحققها والمكانة التي نحظى بها، في وضع غير مستقر إقليميا، وعلى مدى قرن من الزمان، ولا بد أن نتفق على مقاييس دقيقة لعملية التقييم على أساس عناصر ونقاط قوتنا الذاتية، وليس على أساس نقاط ضعف غيرنا وفق معادلة المقارنة لأن كل تلك الأزمات المحيطة بنا قد انعكست علينا بالفعل واختبرت طوال الوقت قدرتنا على التحمل والصبر!
وفي اعتقادي أن الكلمة التي وجهها جلالة الملك عبدالله الثاني إلى شعبه الأردني بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين (للوفاء والبيعة) قد حملت الكثير من الإشارات والعناوين التي يمكن أن تقودنا إلى الأجوبة الصحيحة من خلال الزمان والمكان والإنسان، حيث حدد بداية لعهد جديد لكنه متصل بمنظومة من القيم والمبادئ والمثل العليا التى آمن بها راحلنا العظيم الحسين بن طلال طيب الله ثراه، والوصية والأمانة التي حملها لجلالته لمواصلة مسيرة البناء وخدمة الشعب والحفاظ على مصالحه العليا، وعلى مكانة ودور الأردن في محيطه القومي والإقليمي والدولي.
ذلك العهد وتلك القيم لها ثمن عشناه وخبرناه، (ليبقى الأردن في المقدمة دوما، صوتا للحق مهما كان الثمن، وسندا أمينا لأشقائه وأمته، يقدم فوق طاقته دون منّة، فأردن الخير والنور لا يخذل أمّته) يقول جلالة الملك ذلك، ويغادر في اليوم التالي في جولة عاجلة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وألمانيا ساعيا لحشد موقف دولي من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطني.
المعادلة الأهم في ثلاثية الزمان والمكان والإنسان هي عهد الولاء المتبادل بين القائد والشعب الذي يتواصل ويمتد لخدمة أجيال الحاضر والمستقبل، (نحو هدف وطني نسير فيه بثقة وتصميم، للتحديث في مساراته الثلاثة السياسية والاقتصادية والإدارية)، وهنا يكمن سر الصمود الذي حققه الأردن في مواجهة التحديات، وجميعها صعبة وثقيلة ومعقدة!
ليس كافيا صلابة الأرض كمكان نقف عليها، فهذه الربوع المباركة هي أرض الرباط، والقيادة الهاشمية تعلو في معنى القيادة نحو القداسة، ولأن تلك المبادئ هي من صميم ثورة العرب الكبرى، ومشروعها النهضوي، فإن جلالة الملك يدلي بملامح الجواب الأسمى على الأسئلة كلها ليرينا ما يجب أن نراه في ذاتنا وهو يقول (وكما علمني الحسين، فلا مسعى عندي إلا رضا الله وراحة الضمير، ورفعة شأن الأردنيين والأردنيات، وأن تبقى راية الوطن مرفوعة عالية، يحميها نشامى الجيش العربي والأجهزة الأمنية بقلوبهم وأرواحهم، ويحملها الأردنيون بصادق عهدهم وعظيم إنجازاتهم، لبيقى الأردن أولا وأبدا).
ربما تكون هذه المرحلة من تاريخ الأردن والمنطقة هي الأكثر خطورة، والتطورات كلها مفتوحة على احتمالات مقلقة، وفي كل الأحوال ستظل قدرة بلدنا على التعامل مع تلك الاحتمالات تحت الاختبار، وبالطبع يمكننا تجاوز كل الصعاب ما دمنا نثق بقدراتنا ونتمسك بعزيمتنا بثقة وحكمة واقتدار.

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