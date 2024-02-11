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منتخب النشامى يصنع المجد للأردن

2/11/2024 11:24:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

مثل الكثير من الأردنيين والأردنيات تابعت مباريات منتخب النشامى في بطولة كأس آسيا، وعشت لحظات من المتعة بأدائهم المبهر، ولعبهم الرجولي، وشعرت كغيري أنهم يصنعون المجد لوطنهم رغم ضيق الإمكانات.
ربما سر سعادتنا في كأس آسيا أننا لم نكن نراهن على منتخب النشامى كثيرا، وتعرض المدرب المغربي حسين عموتة للانتقاد، وأيضا قصص النجاح، والانتصارات لم ترافقنا دائما، وما حدث في الدوحة قلب التوقعات، وصنع لمنتخب النشامى مجدا تليدا، ووضعهم على خريطة الرياضة دوليا، وصار المنتخب يوازي ثروة بلغة الأرقام.
بطولة آسيا انتهت عربية، ووصول منتخب الأردن لكرة القدم للمباراة النهائية بحد ذاته فوز، وحصوله على المركز الثاني انتصار مهم، وإذ نبارك لدولة قطر الشقيقة فوزها بالبطولة، فقد كنا نتمنى أن نرى عدالة في التحكيم، فلا نشعر بظلم فادح، وهذا الانطباع لم يسجل على لسان الأردنيين وحدهم، بل يمكن ملاحظته على منصات التواصل الاجتماعي من جنسيات، وخبراء من دول متعددة.
تقدم منتخب النشامى اللافت طرح السؤال عن وصفة النجاح التي تحققت، ومن أين جاء هؤلاء اللاعبون النجوم، ومن منحهم هذه المهارات، وكيف تفوقوا على لاعبين محترفين تُقدر قيمتهم السوقية بالملايين؟
لست خبيرا رياضيا محترفا، ولا إعلاميا رياضيا متخصصا، ولكن بمتابعتي المحدودة كنت أحيانا أرى أن استمرار تركيزنا على رياضة كرة القدم هدر للموارد، وعلينا أن نركز على الرياضات الفردية التي نصنع بها نتائج مبهرة، وكرة السلة التي ننافس بها، وإعطاء زخم للرياضة النسوية، لكن ما رأيته من أداء لاعبي المنتخب دفعني لتغيير موقفي، فكلهم كانوا أبطالا يدافعون بشراسة عن حقهم في التفوق، والإبداع، والفوز؟
أبهرني أداء، ومستوى يزن نعيمات، وموسى التعمري، ولعبهم باتزان، وهدوء، وحرفية، وما ينطبق عليهما، ينسحب على كامل الفريق.
أما مدرب المنتخب المغربي حسين عموتة، فهو أجمل "حدوتة" للشعب الاردني، فقد صنع هذا الفريق بحرفية، له قلب جسور، شجاع لا يخشى المنازلات، بث الثقة والعزيمة بين اللاعبين، فاستحق أن يكون أفضل مدرب في البطولة، وأن يلفت الأضواء لإنجازه، ويجب على اتحاد كرة القدم أن يتمسك به، رغم التوقعات التي راجت بعد المباراة على مغادرته، وتلقيه عروضا للتدريب في بلدان أخرى.
قد يبقى عموتة معنا، وقد يرحل، وهذا يقودنا إلى المفصل الأهم، قصة الاستثمار في الإنسان، وصناعة النجاح، وبناء فريق جماعي يقاتل ليظل في القمة.
سرحت في خيالي وأنا أتابع مباراة منتخب النشامى مع كوريا الجنوبية لأنها كانت الأجمل، والأكثر تألقا، وقلت لو أدرنا بلادنا بهذه الحرفية، والمهارة كما فعلنا في الملعب لكنا في موقع آخر.
لم يخسر منتخب النشامى البطولة، وكسب حب الملايين، وستتدفق عروض الاحتراف على الكثير من اللاعبين، والتحدي الأهم؛ كيف نكمل مسيرة النهوض، وكيف نرى بالأردن ندا لكل دول العالم، وكيف نضع استراتيجية، وسياسات لصناعة النجوم، والتقاط المبدعين، والمبدعات من المدارس، والحارات الذين نغفل عنهم ولا نراهم؟
وقف الشعب الأردني كله مع المنتخب، وكان لرعاية الملك، ومتابعته أثرا داعما ومهما، وحضور الملكة، وولي العهد رفع الهمم، أما الأمير علي فهو رفيقهم الذي لا يغيب.
التميز الذي صنعه منتخب النشامى أضاء نقطة فرح في سماء هذا العالم البشع، فمنذ العدوان على غزة والشعب الأردني يجد نفسه في ذات الخندق مع الشعب الفلسطيني، فهو ليس متضامنا، بل من أهل القضية، يدافع عن عدالتها، ويخوض معركة الحق في وجه الظلم، والعدوان، وما يستحق القول إن متابعة بطولة كأس آسيا، وتشجيع منتخب النشامى ليس خيانة لأهل غزة، فالرياضة كانت وستظل قوة ناعمة لحشد الدعم للقضايا العادلة، وبالطبع في مقدمتها فلسطين، وهذا ما فعله لاعبو منتخب النشامى في الملعب، وخارجه، وهو ما أضاءت عليه البطولة منذ حفل الافتتاح، وهو ما يُسجل لدولة قطر.

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