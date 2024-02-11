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ماذا تبقى أمام النواب؟

2/11/2024 11:24:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

بعد إقرار الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024 من قبل مجلس النواب، واستعداد غرفة التشريع الثانية (الأعيان) لإقرارها والموافقة عليها، وكذلك موافقة مجلس النواب على تعديل المادة 49 من قانون الانتخاب المتعلقة بعتبة الفوز في الدوائر المحلية، حيث اشترط التعديل الجديد فوز 3 قوائم في الانتخابات المخصص لها 3 مقاعد فأكثر، فإن أجندة المجلس بدأت تتقلص رويدا رويدا، وتناقص عدد مشاريع القوانين المتبقية في أدراج المجلس.
عمليا، في ادراج المجلس النيابي الحالي على المستوى التشريعي عدد من مشاريع القوانين المركونة منذ فترة، ولكنها جميعا ليست قوانين مستعجلة، ويمكن إرجاءها لأوقات ومواعيد لاحقة، كما حصل مع مجالس سابقة، باستثناء مشاريع قوانين يمكن تقديمها واتخاذ قرار بشأنها، وابرزها مشروع القانون المعدل لقانون نقابة الاسنان مثلا، ومشاريع أخرى يمكن التعامل معها خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة العادية الحالية التي يتوقع ان تكون الأخيرة من عمر المجلس، والتي تنتهي دستوريا في العاشر من نيسان (أبريل) المقبل، اي بعد نهاية شهر رمضان المبارك.
بطبيعة الحال يمكن ان ترسل الحكومة للنواب مشاريع قوانين خلال الفترة المتبقية، ويمكن للمجلس إقرارها، فهناك فسحة من الوقت لذلك، كما ان عمر المجلس دستوريا ينتهي في بدايات تشرين الثاني المقبل، بمعنى انه يمكن عقد دورة استثنائية لإقرار مشاريع قوانين قد ترى الحكومة حاجة لها مستقبلا.
أما على المستوى الرقابي فإن المجلس لديه الكثير من الأسئلة النيابية والردود الحكومية التي يمكن ادراجها على جداول اعمال المجلس في الفترة المقبلة، كما يمكن للمجلس عقد جلسات مناقشة عامة لأمور طارئة، فضلا على ان تقارير ديوان المحاسبة موجودة وشبه جاهزة للنقاش من قبل النواب، وتلك التقارير يمكن للمجلس الحالي ان يسجل سبقا، ويقوم بمناقشتها خلال الفترة المتبقية من عمر دورته العادية الحالية، لاسيما وان كل تقارير الديوان السابقة تمت مناقشتها من قبل اللجنة المالية، ولم يتبق سوى التقرير الأخير الذي يمكن للجنة مناقشته، وارساله للنواب لبحثها جميعا تحت القبة.
وفق المواقيت الدستورية فان المجلس النيابي الحالي امامه فسحة جيدة من الوقت، وهذا الوقت يمكنه من التعامل مع أي مستجدات او تعديلات على مستوى قانون الأحزاب مثلا او تعديلات دستورية ضرورية لا تتعدى مادة او مادتين؟ وهنا تعود للواجهة فكرة اجراء تعديل دستوري على المدة الزمنية التي يمكن منحها لإجراء الانتخابات النيابية بعد حل المجلس، حيث يمكن رفع المدة الزمنية لإجراء الانتخابات من أربعة اشهر كما في الدستور حاليا إلا ستة اشهر مثلا.
بطبيعة الحال، تلك الرؤية بشان التعديل الدستوري تبقى بمثابة حديث صالونات سياسية ولا يمكن الجزم ان كان قد توفرت لدى عقل الدولة نية التعديل ام لا، ولكنه حديث يدور في صالونات سياسية وخاصة في ظل عزم الدولة الإبقاء على المواقيت الدستورية فيما يتعلق بمدة مجلس النواب، وإجراء الانتخابات في مواعيدها، ولعل المقترح برفع المدة الزمنية بين حل مجلس النواب، واجراء الانتخابات أساسها منح فترة زمنية كافية للأحزاب والراغبين بالترشح، وخاصة في ظل تلبد الأجواء السياسية المحيطة وعدم وضوح الرؤية.
عمليا، وفق كل المعطيات الأولية، فان عقل الدولة لا يرغب حتى الآن، بتمديد مدة المجلس رغم ان التمديد فعل دستوري، وما تزال رؤية الدولة تدفع بالذهاب للحفاظ على المدد الدستورية في مواعيدها، وهذا لا يعني ابدا القطع الجازم في الرؤية المستقبلية للمجلس الحالي، وانما لا بد من التذكير ان كل الأمور والتطورات مرهونة بالمستجدات العامة داخليا، وعربيا، وفلسطينيا، وإقليميا، فالتطورات ستلعب دورا يقينا في الكثير من المواقيت المستقبلية.

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