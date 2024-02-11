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الزيت الجرشي على أبواب الكساد بسبب الغلاء وضعف الشراء

2/11/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) صابرين الطعيمات جرش – فيما تتكدس مئات الأطنان من زيت الزيتون في مخازن مزارعي جرش، بسبب تراجع القوى الشرائية وسوء الظروف الاقتصادية للمواطنين، التي لا تتناسب مع أسعاره التي ارتفعت 25 % مقارنة بأسعار الزيت في الأعوام الماضية، كان المزارعون يأملون بعد هذا الارتفاع بتغطية تكاليف الإنتاج وتحقيق هامش ربح معقول.
وفي المقابل، اضطر مزارعو الزيتون في محافظات الشمال إلى بيع زيتهم بسعر أقل من نظيره في محافظة جرش، حتى يتمكنوا من تسويق منتجهم بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين، حيث لم يتجاوز سعر الصفيحة 85 دينارا في حين أن سعر الصفيحة في محافظة جرش يتراوح بين 100-125 دينارا.
ويبدو أن مشكلة تكدس صفائح زيت الزيتون تقتصر على محافظة جرش، كون المزارعين استغلوا الإقبال الكبير على شراء الزيت من المحافظة لجودته وسمعته، فعمدوا إلى رفع أسعاره، مما تسبب بالعزوف عن شرائه منهم، وفق المزارع الأربعيني مصطفى العياصرة.
وقال العياصرة إن مزارعي الزيتون في جرش رفعوا سعره هذا الموسم، ولم يبع الزيت بسعر أقل من 100 دينار نقدي، وبـ150 دينارا بالتقسيط، فيما كانت حركة البيع والشراء جيدة بداية الموسم، لكن مع دخول فصل الشتاء تراجعت القدرة الشرائية وتكدست كميات لا بأس بها من الزيت في مخازن المزارعين، الذين عمدوا إلى عرض منتجهم بعدة طرق على وسائل التواصل الاجتماعي لكن من دون جدوى.
ويعتقد أن دخول فصل الشتاء وحاجة المواطنين لتأمين وسائل التدفئة، كان سببا رئيسيا في تراجع القدرة الشرائية لزيت الزيتون، جراء تغير احتياجات وأولويات المواطنين، مرجحا أن يزيد الطلب على الزيت قبيل حلول شهر رمضان إذا تحسنت الظروف الاقتصادية للمواطنين.
بدورهم، أكد مزارعون أن موسم الزيتون هو أهم موسم زراعي في محافظة جرش، إذ يعتمد عليه المزارعون في تغطية تكاليف عملهم، وتلبية احتياجات أسرهم والتزاماتهم السنوية، فضلا عن استغلال جزء من أثمان الزيت في العناية بالأرض والشجر، من حراثة وتسميد وتقليم وتجريف.
ويؤكدون أن تكدس الزيت لغاية الآن والانشغال بتسويقه، منعهم من الاهتمام بالأرض وإعادة تأهيلها.
بدوره، قال المزارع عيسى البرماوي إنه جنى ما يقارب 26 صفيحة من زيت الزيتون، إلا انه لم يتمكن من بيع سوى 10 منها، فيما ظل الباقي مكدسا في المخزن، في الوقت الذي لا يوجد فيه مستهلكون ولا مشترون، مشيرا إلى أنه عمل على الإعلان عن منتجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عشرات المرات، لكن بلا جدوى.
ويعتقد البرماوي أن الخسائر ستكون كبيرة في هذا الموسم بسبب تكدس الزيت رغم وفرة الإنتاج، لدرجة عدم تغطية تكاليف العمل فيه، في الوقت الذي لم يبق على الموسم المقبل سوى 8 أشهر.
وأكد أن أغلبية مزارعي الزيتون في محافظة جرش هم من كبار السن، ومن غير القادرين على تسويق منتجهم، لاسيما وأنهم لا يتمكنون من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكانوا يعتمدون على علاقاتهم الاجتماعية اليومية والمجتمعية، فيما كان سعر الصفيحة لا يقل عن 80 دينارا في السنوات الماضية، ويتم بيع الزيت بعد القطاف بأسابيع قليلة.
واستدرك بالقول: "غير أنه في هذا العام، تعرضت صفائح زيت الزيتون للتكدس في مخازن المزارعين، ولحقت بهم خسائر فادحة بسبب أسعارهم المرتفعة، وفي حال خفضوا السعر فسيكون منتجهم عرضة للتشكيك بجودته.
وبين أن عدد الصفائح التي يخزنها لا يقل عددها عن 30 صفيحة، وأنه تحمل تكاليف إنتاج لا تقل عن 1500 دينار، وما تزال عليه ذمم مالية، وهو يعتمد على بيع الزيت لتسديدها.
ويطالب المزارعون وزارة الزراعة بمساعدتهم في تسويق منتجهم، من خلال تنظيم مهرجانات ومواقع تسوق دائمة لبيع الزيت.
إلى ذلك، أكد رئيس قسم الثروة النباتية في مديرية زراعة جرش المهندس هاني البكار، أن كمية الإنتاج هذا العام وفيرة، وبلغت 1370 طنا من الزيت، فيما بلغت العام الماضي 1400 طن.
وأوضح البكار أن سعر الزيت يعتمد على العرض والطلب، وأن المزارعين هم من يحددون الأسعار وفق الكميات المتوفرة والقوى الشرائية، نافيا أن تكون الوزارة أحصت كميات الزيت المتكدس في المخازن، لأن هذه الأمور تخص المزارعين وحدهم.
ويعتقد أن تفريغ الزيت في عبوات أصغر يساهم في تسويقه بشكل أفضل، مشددا على سمعة ومواصفات ونوعية وجودة المنتج الجرشي من زيت الزيتون.
ويرى البكار أن كميات الإنتاج تعتبر الأعلى منذ سنوات، ما يشير إلى توفر كميات كبيرة من الزيت في محافظة جرش وبجودة ومواصفات عالية، فضلا عن توفر أكثر من 18 ألف طن من ثمار الزيتون، ومنها "زيتون الرصيع"، الذي يباع على مستوى المملكة ويصدر إلى دول أخرى، نظرا لجودته.
ويرى أن الظروف المناخية ساهمت في تحسين المنتج الثمري للزيتون، وزيادة جودته ونوعيته ووفرة كمياته هذا الموسم.
يذكر أن المساحة الكلية التي تشغلها أشجار الزيتون في محافظة جرش تبلغ 130 ألف دونم، نسبة المثمر منها 110 آلاف دونم، وتتوزع بين مختلف المناطق في المحافظة، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالزيتون على مستوى المملكة نحو 1.280 مليون دونم، وتعادل 72 % من إجمالي المساحة المزروعة بالأشجار المثمرة، وحوالي 34 % من كامل المساحة المزروعة في الأردن.
ويقدر عدد أشجار الزيتون في الأردن بحوالي 17 مليون شجرة تنتشر في معظم مناطق محافظات المملكة بدءا من المناطق المرتفعة وحتى وادي الأردن.

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