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التبرع بالدم في الكرك لحصول مرضى بالعقبة على تأمين صحي

2/11/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة العقبة - انتقد طالبو تأمين صحي الحكومي من ذوي الدخل المحدود في محافظات الجنوب، قرارا لوزارة الصحة، بإجبارهم على التوجه الى مدينة الكرك للتبرع بالدم، للحصول على تأمين مدته 6 اشهر، ما يلقي عليهم أعباء مالية ومشقة كبيرة في التنقل.
وكان ابناء العقبة، حصلوا على ميزة التبرع بالدم في العقبة بمستشفى الامير هاشم العسكري، واعفائهم من الذهاب الى مديرية الصحة/ بنك الدمم في الكرك، لكن هذه الميزة أوقفت، جراء إصرار الوزارة على عدم تجديدها، والاستمرار بشرط التبرع من أجل الاعفاء لأهالي العقبة، كما لأهالي الجنوب، يتطلب الذهاب الى بنك الدم في الكرك، وفي إطار آلية واجراءات الوزارة الرسمية، ما تسبب بانتقادهم للقرار ودفعهم للمطالبة بإعادة الميزة لظروفهم المادية ولبعد المسافة.
وشكل هذا القرار صدمة كبيرة لطالبي التأمين، وذلك لضيق أحوالهم المادية، إذ تساءل بعضهم حول جدوى الاعفاء بهذه الطريقة، ولماذا لا يجري التسهيل عليهم، في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها غالبية المواطنين من ضيق الحال، إذ من المفترض على حد تعبير مواطن رفض الكشف عن اسمه، ان يؤخذ دائما بالأسباب عند اتخاذ أي قرار، فوضع المواطن هذه الايام بخاصة من يسعى للحصول تأمين صحي، وضع صعب ماديا بمعنى أوضح لم يلجأ للتأمين إلا لأنه محتاج جدا، وتحت وطء الحاجة، ما يتطلب مساعدته وتيسير اموره، وعدم ارهاقه بأعباء معيشية ضرورية اضافية، فالتأمين الصحي أساسا حق كفلة الدستور للمواطن.
وتساءل مواطنون حول التردد في تحقيق التأمين الصحي الشامل للمواطنين كافة، مع انه حق دستوري ومطلب وطني، وبرغم المساعي المديدة لتحقيقه منذ سنوات، ليشمل ابناء الوطن كافة دون استثناء، لكن غالبا ما تظهر دائما عراقيل تعترض طريق اقراره وتنفيذه، تحت بند ما قد يترتب عليه من كلفة مالية عالية، وما قد يعترض صناديق التأمين من اشكالات مالية كالعجز، وعدم كفاءة الادارة والهدر لعوائد التأمين الصحي، بخاصة الحكومي منه.
في المقابل، بينوا ان عملية التبرع بالدم من أجل الاسهام بإنقاذ حياة مريض، أمر نبيل، لكن ربطه بالحصول على تأمين صحي يحتاج لإعادة نظر، بخاصة لأشخاص يحتاجونه لضرورات صحية وعلاجية.
منسق مبادرة "عالم ايجابي" الشبابية التطوعية في العقبة خلدون الرباع، دعا لإعادة اعتماد مستشفى الأمير هاشم ومديرية صحة العقبة للتبرع بالدم للحصول على تأمين صحي، مؤكداً أن إقرار الوزارة لهذا الاجراء، عملية شاقة بخاصة لطالب التأمين وغالبيتهم من ذوي الدخول المحدودة، كما ان التنقل من العقبة الى الكرك عملية شاقة عليهم بخاصة وانهم مرضى أساسا، بينما نعرف ان التأمين الصحي حق دستوري للمواطن.
وبين المواطن محمد ابو سعود، انه منذ فترة وهو يراجع مديرية صحة العقبة للتبرع بالدم للحصول على تأمين صحي، لإجراء عملية جراحية على نفقة التأمين، تقدر كلفتها خارج المستشفيات الحكومية بـ500 دينار، لكن المبلغ بالنسبة له كبير جداً، ومع صدور قرار الوزارة العام الماضي بأن الحصول على التأمين يقابله تبرع بالدم، والانتظار بعدها للحصول على الموافقة للحصول على التأمين، والعودة ثانية للكرك لأخذه.. كل هذا عملية مرهقة ومكلفة لا يقدر عليها.
مجلس محافظة العقبة، دعم انشاء بنك للدم في مستشفى العقبة الميداني، وهو جاهز للعمل وتبرع طالبي التأمين بالدم، بالرغم من ان غالبية المحتاجين للتأمين من المرضى وذوي الدخول المحدودة، وفق رئيس المجلس عماد عمرو، الذي اكد لـ"الغد" ان المجلس يدعو لإلغاء قرار الوزارة، ومنح ابناء العقبة والجنوب التبرع بالدم في مراكز او مستشفيات قريبة من مناطق سكناهم.
وأشار الى ان ابناء العقبة سابقا حصلوا على ميزة تعفيهم من الذهاب للكرك والتبرع في مستشفى الامير هاشم لكنه اوقف، وقد خاطب المجلس الوزارة لحل هذه المعضلة، ومساندة العديد من عائلات العقبة ممن لا حول لهم ولا قوة، لكن الوزارة لم تبد رغبة في التوجه لاعتماد بنك الدم في "ميداني العقبة". ولفت الى ان هذا القرار المجحف بحق شريحة محتاجة، يتطلب النظر اليه بعين الاعتبار والاهتمام من المعنيين بالوزارة، ومساعدة المحتاجين للتأمين بأي وسيلة، كاختصار مسافة اكثر من 250 كم للانتقال الى الكرك، للتبرع بالدم للحصول على تأمين لـ6 اشهر.
يشار الى ان نسبة المتبرعين بالدم إلى عدد السكان في المملكة وصلت الى 3.4 % وتعتبر من النسب المرتفعة عالميا، في وقت ان معدل التبرع اليومي بالدم في المملكة بين 250 - 300 متبرع أي ما يعادل بين 70 الى 90 ألف متبرع.
من جهته قال مدير إدارة التأمين الصحي بالوزارة د. نايل العدوان لـ"الغد"، إنه بإمكان أي شخص متبرع بالدم، الحصول على تأمين صحي درجة ثالثة لمدة 6 أشهر مجانا، وبإمكانه مراجعة جميع المراكز الصحية والمستشفيات التابعة للوزارة للعلاج، مشيراً الى أنه يمكن للشخص المتبرع الحصول على التأمين أكثر من مرة، ولا حصر لعدد مرات حصوله عليه، على ان يثبت تبرعه بالدم لدى بنوك الدم في المحافظات، ومنها في الجنوب بمحافظة الكرك.
وبين العدوان، ان قانون الوزارة، ألزم المواطن المتبرع بالدم التبرع عبر بنوك الدم في مرافق الوزارة بالشمال والوسط والجنوب، مشيرا الى منح ابناء العقبة سابقا ميزة التبرع عن طريق مستشفى الامير هاشم.
وأكد ان الوزارة في القريب العاجل، بصدد عمل بنك للدم في العقبة لاحتياجات الوزارة بالمدينة السياحية، ذات الخصوصية الكبيرة، فجميع المتبرعين الذين يطمحون للحصول على تأمين صحي، بامكانهم التوجه لبنك الدم، واصدار بطاقة تأمين لـ6 أشهر مقابل رسم اصدار رمزي.

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