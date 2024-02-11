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أسعار الخضار تتهاوى.. والمزارعون يغرقون بمزيد من اليأس

2/11/2024 11:22:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك - لم تدم الأسعار الجيدة للمحاصيل الزراعية المناسبة للمزارعين بالأغوار الجنوبية، سوى أسبوعين فقط لتعود وتتهاوى من جديد كما هو الحال كل موسم زراعي، ما افقدهم الأمل بتحسين ظروفهم بعد سنوات من الخسائر المتراكمة.
ودفعت الأسعار المتدنية العديد من صغار المزارعين إلى التوقف عن بيع منتجاتهم للأسواق المركزية للخضار والفواكة، بل بيعها للمواطنين عبر مزراعهم أو للباعة الموسميين على جوانب الطريق العام بالأغوار الجنوبية.
ووفقا للعديد من المزارعين فإن أسعار الخضار وصلت لمستويات غير مجدية حتى لقطافها. وبلغ سعر صندوق البندورة حوالي 60 قرشا، وهي التي يعتمد المزارعون عليها كثيرا، في حين أن بقية الخضار تباع بالأكوام بديلا عن بيعها بالكيلو.
ويقوم مزارعون ببيع منتجاتهم داخل المزرعة وعلى جانب الطريق العام المحاذي لمزارعهم باسعار متدنية جدا، على أمل الحصول على كلفة الإنتاج، خوفا من تكدس المنتجات بحقولهم وتلفها لاحقا.
وتشهد طرقات الأغوار الجنوبية، بشكل خاص، انتشار بسطات بيع الخضار مباشرة من المزرعة وبأسعار رخيصة كونها تشترى من إنتاج البساتين القريبة، ما يجعلها مقصدا لمئات الأسر من مناطق الكرك لشراء احتياجاتها، بأسعار مشجعة قياسا بأسعارها لدى محال البيع الأخرى.
ويستغل العديد من الشبان والسيدات المتعطلين بالأغوار الجنوبية هذه الفترة حيث وفرة الإنتاج بتجميع مبالغ مالية فيما بينهم، وشراء كميات من الخضار من البساتين وبيعها للمواطنين على الطرقات، دون أن يتكلفوا أي ضرائب أو إيجارات المحال التجارية، أو عمليات نقل للخضار بالمركبات الخاصة للنقل والتي تحتاج على كلفة عالية .
وبحسب العديد من المزارعين، فإن أسعار الخضار تدنت بشكل كبير منذ شهر، ووصلت إلى مستويات أصبح فيها جمع المحصول وتوريده إلى الأسواق المركزية مكلفا وغير مجد، ويؤدي إلى تعميق الخسائر المالية، مؤكدين أن سعر صندوق البندورة الذي يزن تقريبا 9 كلغم يباع بنصف دينار، والباذنجان يباع بسعر نصف دينار، وكيلو البصل يباع بحوالي 20 قرشا، وصندوق الكوسا بدينار، وغيرها من أصناف الخضار والفواكه الأخرى التي تحتاجها الأسر تباع بأسعار متدنية جدا .
وقالت السيدة أم احمد وتملك مزرعة صغيرة بغور المزرعة، إن المزارعين كانوا يأملون تحسن الموسم الزراعي وسداد ديونهم، مشيرة إلى أن تراجع الأسعار كثيرا أضر بهم مما أدّى إلى التوقف عن نقل الخضار إلى الأسواق، ببيعها على موقع المزرعة أو على جوانب الطريق العام على أمل تقليل الكلفة والحصول على مردود بسيط من المال.
وبينت أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين المارين بالطريق العام لشراء الخضار بالأسعار المتدنية، إضافة لقدوم أعداد كبيرة من المواطنين من بلدات وقرى الكرك لشراء الخضار واستغلال رخص ثمنها، وشراء كميات كبيرة ولفترة طويلة، فضلا عن قضاء وقت بمناطق الأغوار الجنوبية خلال موسم الشتاء .
وأكد صاحب بسطة خضار على طريق الأغوار الجنوبية علي النواصرة، إنه يستغل فرصة تراجع أسعار الخضار هذه الفترة وبشكل كبير وتوفرها بكميات كبيرة، والقيام بشراء الخضار من المزرعة مباشرة وبيعها للمواطنين وخاصة العابرين على الطريق العام، مشيرا إلى إن هذا العامل يوفر فرصة عمل موسمية تمتد لفترة ثلاثة أشهر، وتعد مصدر دخل جيد لأسرته التي لا يعمل أي من أفرادها طوال العام.
وقال المواطن شامان القسوس من سكان مدينة الكرك، إنه يذهب للأغوار الجنوبية للاستمتاع بالأجواء الدافئة وشراء الخضار التي يحتاجها مباشرة، من المزارع لدى المواطنين بالغور وبأسعار متدنية وطازجة من الحقل مباشرة، لافتا إلى أن الأسرة اعتادت في كل موسم القدوم للاغوار والقيام بقطاف الخضار التي نريدها مباشرة من الحقل بالتعاون مع المزارعين .
وقال المزارع ياسر الموصلي، إن أسعار الخضار والفواكه المنتجة، تراجعت بشكل كبير ووصلت لمستويات صعبة ولا تحقق أي عائد من كلفة الإنتاج، مشيرا إلى أن أعدادا كبيرة من التجار الصغار، يقومون بشراء الخضار من البستان مباشرة لقربها من مواقع البيع وبأسعار مناسبة للجميع، لافتا إلى أن على الأجهزة المعنية توفير أسواق شعبية لبيع الخضار التي يتم شراؤها من المزارع بشكل مباشر، لتجنيب المزارعين حلقة الكلف الكبيرة عليهم من القطاف والنقل والتسويق وغيره من الرسوم البلدية .
وتشير إحصائيات مديرية زراعة الاغوار الجنوبية، إن الموسم الحالي يشهد انخفاضا في مساحات الأراضي الزراعية التي زرعت بمحصول البندورة قياسا مع مواسم سابقة، حيث زرع ما مساحته 9200 دونم فقط، لصالح محاصيل أخرى مثل البصل5650، الثوم 1600، الحمص 1350، الباذنجان 1100، والفلفل الحار 900، الفاصولياء 1250، الفول 650، الكوسا 480، الذرة 1100، ما يؤدي إلى توريد كميات مناسبة للسوق تبقى الأسعار جيدة.

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