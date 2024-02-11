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معرض الدفاع نسخة أخرى وملفات متعددة

2/11/2024 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) بختام فعاليات معرض الدفاع العالمي في مدينة الرياض التي انعقدت في الفترة من الرابع من فبراير 2024 حتى الثامن منه، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، طويت النسخة الثانية من هذا المعرض الذي تقيمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الذي بات قِبلة للقطاعات المتخصصة في مجال التصنيع العسكري والأمني على المستوى العالمي.
فإضافة إلى ما حققه المعرض من نجاحات في نسخته الأولى التي شهدتها الرياض في عام 2023، فإن الملفات التي فتحتها نسخة 2024 حوت موضوعات سيكون لها شأنها الكبير في الساحة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فهي قد ضمت اهتمامات متعددة كان على رأسها الاهتمام بمستقبل الدفاع، ومجالات الابتكار في المجال، والتكنولوجيا ومدى تأثيرها المتوقع في الصناعات المتعلقة بالدفاع، والمستجدات المتعلقة بتمكين المرأة في المجالات التي تتناسب وقدراتها داخل المنظومات الدفاعية والأمنية.
هذه المناسبة أضاءت معالم الطريق، وأجابت عن سؤال مهم هو إلى أين يسير العالم في مجال الدفاع والأمن، وما مدى استفادته من المعطيات الحديثة في ترسيخ المفهوم التصنيعي لأدوات الدفاع؟
فعالم اليوم ليس هو عالم الأمس، وعالم الغد لن يكون هو عالم اليوم، ولذلك فإن قاعدة اليوم هي مركز الانطلاق للغد، وهو ما أدركته هذه الفعالية العالمية الكبرى، والتي جاءت ترسيخاً للدور الدولي الذي تقوم به المملكة في عالم اليوم، وأداء للدور المطلوب على هدى رؤية 2030، والتي تَطرُق أبوابَ المستقبل بكل ثقة، لتكون المملكة وشعبُها على الدوام في مقدمة الركب العالمي.
لقد جعلت التقنيات المتطورة مداخل المستقبل مُشرَعة أمام تغيرات نوعية هائلة في كل المجالات، لا سيما ما يتعلق منها بالشأن الدفاعي والأمني، فكان لا بد من لمام شتات العطاء الإنساني ووضعه في بوتقة واحدة، لينتظم مسار التسارع فيه، وتتعزز قوة الدفع الذاتي في الاتجاه الصحيح.
ثم إن قطار الابتكار يواصل مساره المتسارع هو الآخر في المجالات كافة، ومنها الدفاع والأمن وما يستجد فيهما من عطاء العقل الإنساني، فلم يغب الأمر عن معرض الدفاع، فاتحاً ذراعيه ترحيباً بهذا المسار، وتشجيعاً له ليكون في خدمة الإنسانية، واستفادةً من مكنوناته، وكذلك إشراكاً لذوي الاهتمام في عمليات تطويره وإتاحة الفرصة لنمائه وازدهاره.
أما ملف تمكين المرأة، الذي احتل مكانه البارز في أجندة المعرض، فقد فتح باب الاستفادة من التجربة الدولية في مشاركة المرأة بقطاعات الأمن والدفاع، ورفَد التجربة السعودية الجريئة والناجحة وهي تزيل كل العوائق التي تجعل من المرأة رقماً هامشياً في المجتمع، بعد أن سلحتها بالتأهيل المناسب، ومهدت لها كل الطرق التي تمكنها من المشاركة الفاعلة في مسيرة النماء الشامل، بل وأتاحت لها الفرصة لتقديم ما يمكنها تقديمه في مجالات الأمن والدفاع. كان رهان التمكين للمرأة هو أحد العناوين العريضة لرؤية المملكة 2030، فجاء المعرض لعكس هذه التجربة السعودية، والاستفادة من خبرات الآخرين ممن قطعوا أشواطاً كبيرة في هذه المجالات.
هكذا قدم معرض الدفاع الدولي الثاني بالرياض الفرص الكبرى في تمتين الشراكات الدولية بميادين التصنيع وتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب، مثلما أسهم في تحقيق الإستراتيجيات الوطنية، وهو جهد ما كان له أن يتم لولا عمل كبير باشرته الهيئة العامة للصناعات العسكرية، والتي ظلت تتابع كل الملفات وتعمل على تقوية أركانها، فجاء المعرض في الصورة التي تليق بالمملكة وبعاصمتها الفتية الرياض.

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