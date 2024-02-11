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المظهر العام وجودة الحياة

2/11/2024 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) ترتبط جودة الحياة للإنسان بجودة الخدمات وبالنظافة العامة والمظهر العام والتزام المجتمع بالقوانين. هذا الموضوع مرتبط بعدة أصعدة لعل على الصعيد الأول على سبيل المثال النظافة العامة والمظهر العام.
ليس من اللائق ألا تكون هناك مواصفات فنية معينة لسيارات الصرف الصحي أجلكم الله فكلما مر الإنسان بجوار واحدة اشتم الروائح الكريهة. كذلك فإن مظهر تلك الشاحنات وكأنها لم تُغسل من سنين هو أمر يحتاج لإعادة نظر. بلادنا اليوم وجهة سياحية عظيمة وينبغي معالجة أي إشكالية مثل هذه بضوابط وغرامات حازمة وبمواصفات واشتراطات فنية تلزم ممن يمتهنون مهنة قيادة شاحنات الصرف الصحي بدورات صحية معينة وبتدريب على التعامل مع الحالات الطارئة والأزمات في حال حدوث حادث، لا قدر الله، لهذا النوع من الشاحنات إضافة للحفاظ على مظهر عام نظيف للشاحنة وقائدها الذي يلبس لباسًا موحدًا نموذجيًا ويمتلك كل أدوات السلامة، وكذلك ينبغي أن يكون لديه حقيبة إسعافات أولية وأن يكون مدربًا عليها.
كما من المفترض ألا يعمل الأفراد على توظيف قائدي شاحنات الصرف الصحي دون التراخيص البيئية الملائمة، التي تكون عبر الشركات المختصة فقط. هذا الأمر ليس فقط لشاحنات الصرف الصحي بل لجميع أنواع الشاحنات وفي كافة المجالات الخدمية هذه النظرة ينبغي أن تعمم بحيث كلما رأينا شيئًا لا يليق ببلادنا ولا بالسياح القادمين ينبغي علينا معالجته فعلينا إذا كنتيجة لذلك وضع إستراتيجية رسمية وسياسة عامة للمظهر العام والنظافة العامة بحيث تصدر عنها مبادرات عبارة عن أنظمة أو ضوابط أو مشاريع..إلخ مما يرفع مستوى جودة الحياة بحق ويحقق مستهدفات الرؤية الوطنية المباركة 2030.

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