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طغاة الصحوة والهتيفة

2/11/2024 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) من الملاحظ أن فكر الصحوة ما زال حيًا في المجتمع، وهذا أمر له ما يبرره، عطفًا على العقود التي عاشها المجتمع يرسف تحت نير هذا الفكر النكد، ومن الملاحظ كذلك أن ((الصحويين الجدد))، وجدوا لهم موضع قدم في المرحلة الجديدة، وإن كان أمرهم ظاهرًا بعض الشيء الآن، فإنه سرعان ما ستختفي تمامًا تلك الإشارات التي تدل عليهم مع الزمن، حتى يظهروا لنا بوجه شرس وأنياب حادة مع أي أزمة، وفي أي فرصة. وفي التالي سأنبئكم من ذكر (طغاة الصحوة) طرفًا، فقد كان زعماء الصحوة يكرسون في أذهان الأتباع، أن جزاء بذلهم ((للصحوة)) هو الجنة، ولذلك أخلص الأتباع، واحتملوا الأذى والتعب، والبذل على ضيق ذات اليد، وتجاوزوا رغباتهم ومصالحهم وواجباتهم، كله طلبًا لرضا الله والجنة، كما صور طريقها (الزعماء) صحويو الأضواء والأموال والشهوات، فقسم زعماء الصحوة الجنة إلى قسمين: قسم ادخروه في الآخرة، وقسم اعتبروه من عاجل تنعم المؤمن ومتعته، فكانت لهم دون الأتباع، القصور والدور، والأموال والسيارات، ناهيك عن النساء، إلى درجة أن بعضهم يكلف الوسطاء ليلتقطوا لهم الحسناوات في مختلف المناطق بأموال باهظة، هذا ناهيك عن مغيبات يهدين أنفسهن، أو مجرمين يهدون بناتهم وفلذات أكبادهم ((للدعاة الطغاة)) بلا وازع من عقل أو رحمة أو دين، وكما عبّر أحد هؤلاء ((الدعاة الطغاة)) بقوله: ((ذقت الأعجمية والعربية من النساء، فما وجدت ألذ من... 'وذكر إحدى الجنسيات'))، فزواجاتهم التي تجاوزت العشرات، هو من النعيم المعجل، وسرقتهم لأموال التبرعات والصدقات، هو تصرف الحكيم، وما يصب في مصلحة ((الصحوة))، وبه يتألفون الرجل الفاسق، ويتقون العدو الظاهر، حتى إن أحد (الطغاة/الدعاة)، نفح قريبًا له أصيب في حادث سير ((مبلغ 400 ألف ريال سعودي)) نقدًا، وآخر استلم ((شرهة)) مغلفة بكونها في سبيل أعمال الخير فاقت ((25 مليون ريال))، ليفضحه بعد سنوات -من دون قصد- لصيقه الصحوي الآخر، وعبر تغريدة شهيرة أطلقها على رؤوس الأشهاد بأن تلك ((الشرهة)) الخيرية، تجاوزت المليار ونصف المليار، بعد استثمارها.
وفي فترة مضت، طالب جمع غفير باعتذار صريح من ((طغاة الصحوة)) عن تسويدهم حياة الناس، أعني الناس العاديين، الذي يعبدون الله تعالى، ولكنهم كانوا يأخذون نصيبًا مباحًا من الدنيا، وهذا أقل حق للمجتمع -أي الاعتذار- بعد المحاسبة والمحاكمة والعقاب، ثم العودة إلى سواء السبيل، غير أننا تناسينا فئة يطلق عليهم ((طغاة الصحوة)): عوام الصحوة، وهذه الفئة بالذات فئة لا يتم الحديث عنها أبدًا بأي شكل من الأشكال، ولا يتكلمون هم عن أنفسهم إلا نادرًا، بحكم أن أفرادها تبعٌ ((لطغاة الصحوة))، وبحكم أن ظاهرهم التدين الصحوي، وأنهم كانوا سوادًا من الناس يضغط بهم ((طغاة الصحوة)) لتكثيف الحضور الصحوي في كل بقعة ممكنة تطالها أرجلهم، وعلى رغم من أن دورهم لا يعدوا الحضور والهتاف، فإن ((طغاة الصحوة)) وذويهم وصلوا بهم وبأموالهم أبعد ما يمكن أن يصله أكبر التجار وأرباب الأموال، كما وصلوا بهم مكانة كبار القوم وربما أزيد.
ومن النادر الذي أشرت له شهادة أحدهم، والتي كتبها في أحد المنتديات تحت اسم مستعار هو ((الجبل))، حيث يقول ((بتصرف)): (كنا زمرة من ((الهتيفة)) المعجبين بمشايخ الصحوة، وكنا صغارًا ومتحمسين حتى بتقديم الهدايا للتعبير عن إعجابنا بهؤلاء المشايخ، كانت هدايا بسيطة على قدر ما نستطيع، وكل يقدم القربان لشيخه، وكانوا يعلموننا الصبر على الفاقة والعوز، والزهد في الدنيا، وكانوا يشجعوننا على الإقدام بتوزيع المناشير الضدية، الخاصة بالعلمانيين والحداثيين، أو النساء المطالبات بقيادة السيارة، أما أولادهم الذين هم من أقراننا وفي أعمارنا، فلهم التكريم والجلوس في المقدمات وصدور المجالس... لم نكن نعلم أنهم كانوا يحضرون ويخططون لكسب المال والجاه والمناصب والحضور الاجتماعي، وبحبوحة الحياة والترف المادي، وكنا نظنهم ما زالوا زهادًا بزخارف الحياة، حتى انكشف الغطاء، وشاهد الناس قصورهم الباذخة، وسياراتهم الفارهة، وحياتهم المرفهة، من السياحة في المالديف بكامل العائلة، إلى التفاخر بدراسة الأبناء في بريطانيا وأمريكا، أما نحن ((الهتيفة)) فبعضنا لم يقبل حتى في الجامعات المحلية... هؤلاء الذين تاجروا في الدين، واستحلبوه... هل يقبلون ولو بالاعتذار لنا -نحن المعجبين- عما شحنوا به عقولنا، من البعد عن زخارف الدنيا... ما أرخص الدين حينما يكون ثمنه سجادة صينية أو إيرانية...). أوردت هذه الشهادة، وأنا أعلم أنه قد يقول قائل: إنها شهادة مبهمة من مجهول حال، وأرد على ذلك: بأنني أصادق على كل حرف فيها، وأصادق على كل معنى جاءت، لأني رأيتها بنفسي، بل هي شهادة أشاحت عن جزءٍ بسيطٍ من الصورة المغطاة، وأكرر ما أقوله دائمًا عن الصحوة، وسير طغاتها: وما خفي أعظم.
على كلٍ، بعد أن انكشف غطاء ((طغاة الصحوة))، أمام المجتمع والأتباع، رموا بورقة لم يشعروا بأنها الورقة الأخيرة التي تستر سوءاتهم، حينما لعبوا على وتر الفتوى الميسرة، فسهلوا ويسروا فتاويها ابتداء من مسألة الرمي قبل الزوال في الحج، وإزاحة مسألتي الغناء وحلق اللحى إلى خانة الصغائر، ثم الجواز لاحقًا، إلى مسائل هي من صلب الدين عندهم في القول القديم، قبل الاضطرار إلى التيسير والتسهيل والتسامح، الذي أضحى نهج الدولة والمجتمع.
أخيرًا، وبناء على ما سبق، يمكن تقسيم الصحويين إلى قسمين:
قسم: تنظيمي يعمل في مختلف الجهات والهيئات الحكومية الممكنة، ويندس في مواقع خيرية وفي أوقاف وفي مناشط مرخصة، بل ويعملون في مواضع لا يتوقع أن يوجد فيها صحوي، وهؤلاء يحتاجون إلى مكافحة وعمل دقيق وعميق.
وقسم: يحتاج إلى قرب الدعاة والوعاظ ذوي المناهج السليمة، كما يحتاج إلى احتوائه بالموعظة الحسنة، والكلمة الطيبة، وليس التقريع بسبب اتباع الصحوة أو حبها، فحبهم للصحوة له ما يبرره، فلا تربية وطنية مناسبة مرت على أجيالهم، وليس لديهم الوعي الكافي لمعرفة مدى خطورة وسمية الفكر الصحوي، وربما كانت بدايات طريقهم إلى الله تعالى، وإلى التوبة والهداية في عرف المتدينين كانت من باب الصحوة، الأمر الذي يجعل الصحوة حاضرة في أعمالهم، وفي أمور حياتهم.

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