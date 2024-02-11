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شرق نجران بلا سوق للتمور

2/11/2024 11:18:04 PM
(MENAFN- Al Watan) تفتقد أحياء شرق مدينة نجران إلى سوق مركزي لبيع وشراء التمور، ويتطلع الأهالي إلى إنشاء السوق مجهزًا بجميع الخدمات ليكون نقطة تجمع لمنتجي التمور والمستهلكين من داخل وخارج المنطقة، كما يشجع على توفير مجموعة واسعة من أصناف وأنواع التمور.
توفير العناء
يقول المواطن حمد صالح إن شرق مدينة نجران أصبح بحاجة إلى وجود سوق مركزي لبيع وشراء التمور مزود بمواقف للسيارات ومظلات حديثة ومسجد ودورات مياه، ليسهم في توفير العناء على البائعين والمشترين من الذهاب إلى السوق المركزية جنوب مدينة نجران.
تلبية الاحتياجات
يضيف المزارع ناصر آل عباس أن وجود سوق للتمور سوف يسهم في تلبية احتياجات المشترين، ويشكل دورًا حيويًا في الحفاظ على التراث الزراعي والثقافي للمنطقة إذ يؤصل تقاليد الزراعة والتجارة التي تمتد لقرون، كما أن وجود السوق فرصة للتواصل مع المستهلكين وفهم احتياجاتهم، فضلًا عن تحسين عملية الإنتاج وتطوير منتجات أكثر تلبية للطلب.
من جانبها أوضحت أمانة نجران لـ ((الوطن)) أن العمل جار في البحث عن موقع استثماري مخصص لهذا النشاط.

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