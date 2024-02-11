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سيول وبرد وانعدام للرؤية بعسير والباحة

2/11/2024 11:18:04 PM

(MENAFN- Al Watan) هطلت، الاحد، أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، والرياض، والقصيم والحدود الشمالية، كما انخفضت درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها منطقة الباحة في جريان الأودية والشعاب، واجتاحت السيول الشوارع والميادين، وأربكت الحركة المرورية، وتوقفت ببعض المواقع.
بينما اجتاحت موجة ضبابية كثيفة مناطق متفرقة أوقعت عددًا من الحوادث، فيما أغلق المرور عقبة الباحة المؤدية الى محافظة المخواة لعدة ساعات بعد سقوط الصخور والأتربة واجتياح السيول لبعض المواقع، كما علقت الدراسة في جميع القطاعات التعليمية.
وسجّلت منطقة الحدود الشمالية أعلى معدلٍ كميات هطول الأمطار بـ(30.9) ملم في مطار رفحاء، و(28.7) في مدينة رفحاء، وذلك ضمن 8 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار.
كميات للأمطار بالـ((ملم))
الرياض
22.0
الحُريق - شقراء
18.5
مكة المكرمة
6.6
شري- بريدة
19.0
الشرقية
9.0
عسير
8.4
الباحة
29.4

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