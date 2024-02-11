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جازان وتبوك الأقل في عدد الشقق الفندقية

2/11/2024 11:18:04 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت منطقتا جازان وتبوك الأقل في الشقق الفندقية المعدة للسياح بمتوسط 7 و5 شقق على التوالي، بينما تصدرت منطقة الرياض في عدد الشقق الفندقية بـ17 شقة وعدد غرف 1451، تلتها منطقة عسير بـ12 شقة وعدد غرف 490.
وبينما يفضل عدد من السياح السعوديين السكن في الشقق الفندقية كبديل عن الفنادق، بلغ إجمالي الشقق الفندقية المعدة للسياح 66 شقة بعدد غرف 4279، وتصدرت منطقة الرياض بعدد الشقق الفندقية بـ 17 شقة وعدد غرف 1451، تلتها منطقة عسير بـ 12 شقة وبعدد غرف 490، ثم منطقة مكة المكرمة بـ 9 شقة و948 غرفة، وذلك طبقًا للإدارة العامة لتصنيف وزارة السياحة حتى تاريخ 31 يناير الماضي.
وسجلت عدد شقق الإيجار المخدومة غير الفندقية لسياح 1219 شقة، بينما بلغ عدد الغرف 42326 غرفة على مستوى المملكة، وتذيلت منطقة الحدود الشمالية عدد المنشآت بـ 13 شقة للإيجار و359 غرفة، وسجلت منطقة تبوك 29 شقة بـ 963 غرفة، تلتها منطقة نجران التي سجلت 23 شقة للإيجار وعدد الغرف 594.
شقق مخدومة غير فندقية للسياح
- الباحة
30
- حائل
34
- الجوف
31
- المدينة المنورة
58
- القصيم
52
- جازان
60
- عسير
95
- الشرقية
186
- مكة المكرمة
223
- الرياض
385

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